Kinga Rusin pochwaliła się artykułem Poli Lis na Facebooku. Córka prezenterki stacji TVN i jej byłego męża dziennikarza Tomasza Lisa również marzy o karierze w mediach. Obecnie uczy się zawodu dziennikarza w Stanach Zjednoczonych oraz próbuje swoich sił jako dziennikarka sportowa. Pola Lis zaczęła publikować swoje teksty w dziale sportowym jednego z największych portali internetowych w Polsce. Kinga Rusin chętnie chwali się publikacjami córki na swoim Facebooku. Tak było i tym razem. Na fanpage'u gospodyni programu "Dzień dobry TVN" pojawił się wpis z linkiem do najnowszego tekstu Poli.

Serce mojej córki bije dla... piłki nożnej. I nieważne że mieszka teraz w kraju gdzie nikt się specjalnie tą dyscypliną nie ekscytuje. Ona pozostaje wierna swojej miłości, co widać, słychać i czuć! - napisała Kinga Rusin.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy fanów dziennikarki, którzy również chwalą Polę za pasję i determinację w drodze do wymarzonego zawodu.

Najważniejsze to realizować swoją pasję bez względu na to co ludzie powiedzą. Kobiety, które spełniają swoje marzenia są wielkie.

Dumna mamcia:) Gratulacje:)

Tez kocham pilkę nożna!!! Super zainteresowanie ma corka!!!