Zamyślona Klaudia Halejcio na zakupach. Tak gwiazda prezentuje się na co dzień ZDJĘCIA

Kayah należy do grona gwiazd, które chronią swoje życie prywatne. Charyzmatyczna artystka zachwyca na scenie i podczas swoich audycji radiowych, ale fani gwiazdy nie mają zbyt wielu okazji, aby zobaczyć ją w codziennym wydaniu. Tym razem jest inaczej! Kayah została przyłapana przez paparazzi podczas zakupów w jednej z topowych sieciówek, którą kochają wszystkie instagramowe influencerki. Zobaczcie zdjęcie! Kayah została przyłapana przez paparazzi na zakupach w sieciówce Zdjęcia gwiazd na zakupach to rzadkość, a tym bardziej, jeśli chodzi o artystkę, która dba o to, aby o niej mówiono jedynie w kontekście pracy zawodowej. Chodzi oczywiście o Kayah ! Gwiazda polskiej sceny muzycznej to łakomy kąsek dla paparazzi i artystka została przyłapana przez fotoreporterów podczas zakupów w Zarze. Wygląda na to, że Kayah postanowiła zadbać o swoją letnią garderobę i skusiła się na kilka ubrań i dodatków, które idealnie sprawdzą się w nadchodzącym sezonie. Zobacz także: Kayah w wieku 53 lat zachwyca sylwetką. Artysta wykluczyła z diety te 3 produkty Artystka na zakupy wybrała się w wygodnych jeansach, niebieskiej tunice z ozdobnym haftem, wygodnych sandałach i ulubionych kolczykach w kształcie kół. Prosto i wygodnie. Sieciówkę piosenkarka opuściła z torbą wypełnioną zakupami i wygląda na to, że udało się wybrać idealny model sukienki na lato. Sami zobaczcie!