Kasia Kowalska w zjawiskowej sukni projektu Agnieszki Maciejak na Flesz Fashion Night! To trzeba zobaczyć! We wtorkowy wieczór jak co roku odbywa się największa modowa impreza w Polsce, na której najlepsi polscy projektanci prezentują swoje kolekcje. Wśród nich nie zabrakło Agnieszki Maciejak, która co sezon zaskakuje kolekcją, a jej projekty cieszą się ogromnym powodzeniem.

Reklama

Podczas tegorocznej edycji Flesz Fashion Night projektantka, jako swoją muzę wybrała Kasią Kowalską, która jej zdaniem jest wspaniałą, spełnioną kobietą. Maciejak imponuje szczególnie to, że wokalistka doskonale łączy wychowanie córki z życiem zawodowym.

Suknia Kasi Kowalskiej robi oszałamiające wrażenie. Dodatkowo piosenkarka nigdy nie pokazywała się w takim wydaniu, dlatego na czerwonym dywanie zwracała na siebie uwagę! My też jesteśmy pod wrażeniem i chcemy oglądać gwiazdę coraz częściej w takich stylizacjach.

Zobacz także

Zobacz też: Zjawiskowa Patricia Kazadi jako muza Lidii Kality! Jej sukienka skradła imprezę Flesz Fashion Night

Więcej: Gwiazdy na Flesz Fashion Night: Sykut, Horodyńska, Burzyńska, Szostak i wiele innych ZDJĘCIA

Jak Wam się podoba suknia zaprojektowana specjalnie dla Kasi Kowalskiej?

WBF

Reklama

Zobacz: Kasia Kowalska: "Nie chcę żeby widziały mamę pijaną na kanapie". Jak zmieniła się dla dzieci?