Sylwia Bomba gwiazdą nowego programu! "W takiej wersji mnie jeszcze nie widzieliście"

Złe wrażenie po "99 - Gra o wszystko" nie znika. Sylwia Bomba kolejny raz musiała się tłumaczyć. O co poszło tym razem?

Program "99 gra o wszystko" okazał się wielkim hitem. Widzowie od pierwszego odcinka byli zachwyceni kolejnymi konkurencjami. Mimo tak dobrego odbioru nie obyło się bez kontrowersji i negatywnych komentarzy. Fani nie byli zachwyceni postawą Sylwii Bomby, która według nich zachowywała się nie fair. Obserwatorzy na Instagramie domagają się jej odpowiedzi! "99 - Gra o wszystko": Sylwia Bomba odpowie na negatywne komentarze? Sylwia Bomba pojawiła się w programie "Gogglebox" wraz z Ewą Mrozowską. Piękny duet od razu skradł serca widzów, którzy pokochali ich poczucie humoru i komentarze. Piękna brunetka stała się jedną z twarzy stacji TTV, a jej kariera nabrała tempa. W jej życiu zawodowym pojawiło się wiele projektów, celebrytka wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami" czy "Damach i Wieśniaczkach". Już wtedy pojawiły się plotki o "gwiazdorzeniu" Sylwii Bomby . A teraz na gwiazdę "Gogglebox" spadła fala hejtu po jej zachowaniu w programie "99 - Gra o wszystko". Już po pierwszym odcinku najnowszego programu TTV niektórzy widzowie szeroko komentowali nieuczciwe według nich zachowanie Sylwii Bomby. Wszystko zmieniła jedna z konkurencji, w której gwiazda odmówiła bycia w jednej drużynie z Mateuszem "Big Boy'em" Borkowskim. Każdy kolejny odcinek przynosił widzom nowe powody do negatywnych komentarzy , choć wiele osób stawało w jej obronie. Zobacz także: "99 gra o wszystko": Sylwia Bomba zalała się łzami przez Dominika Abusa. Co się stało? Sylwia Bomba w czasie emisji programu była na wakacjach. W jednej z jej relacji pojawiło się zdjęcie, gdzie gwiazda "Gogglebox" zapytała o wrażenia po odcinku. To zdjęcie zniknęło z sieci bardzo szybko, a sama zainteresowana przez długi czas nie...