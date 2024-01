Widzowie, którzy z uwagą śledzili 10. edycję "Rolnik szuka żony" wiedzą, że relacja Nicoli i Darka zapowiadała się naprawdę obiecująco. Niestety, znajomość nie przetrwała próby czasu i finale programu stało się jasne, że rolnik nie zbudował trwałego związku z żadną ze swoich kandydatek. Nicola nie ukrywała, że mocno przeżyła wydarzenia w programie, jednak teraz wygląda na to, że bohaterka show TVP promienieje! Kandydatka Dariusza zaskoczyła odmienioną odsłoną.

Losy bohaterów ostatniej, 10. edycji "Rolnik szuka żony" niezmiennie intrygują widzów - Waldemar postanowił rozwijać związek z Dorotą, Ania i Kuba spodziewają się dziecka, a kandydatki zabiegające o uczucia Artura, Sara i Blanka, nawiązały bliską przyjaźń. A co słychać u Nicoli, która w programie początkowo związała się z Darkiem?

Niedawno Nicola z "Rolnik szuka żony" otworzyła się przed internautami i poruszyła na Instagramie temat depresji, z którą się zmagała. Teraz jednak uczestniczka show TVP postawiła na nieco lżejsze treści i na InstaStories zaprezentowała się w iście wieczorowym wydaniu.

Wygląda na to, że Nicola z "Rolnika" coraz śmielej prezentuje nowe treści na swoim koncie na Instagramie. Ostatnio udowodniła, że nie boi się otwarcie mówić o trudnych i osobistych kwestiach. Bohaterka show TVP poruszyła bowiem temat depresji i zwróciła się do wszystkich internautów, którzy są w trudnym momencie życia.

Nigdy o tym nie mówiłam publicznie i nie chciałam o tym mówić, ale jeśli ma to komuś pomóc, to to zrobię. Na tym zdjęciu widzicie mnie w wieku 17 lat, z depresją, bez jakiejkolwiek nadziei, że będzie dobrze. Czemu pokazuję Wam to zdjęcia i o tym mówię? Bo pokonałam to cholerstwo 5 lat temu. I też nie wierzyłam, że będzie dobrze

- przekazała Nicola z ''Rolnika''.