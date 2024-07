Katarzyna Cichopek wybrała się do fryzjera i ścięła swoje włosy! Aktorka nie zdecydowała się co prawda na diametralną zmianę fryzury, ale i tak jej fotka zdobyła szybko mnóstwo polubień. Widać różnicę? Ciężko powiedzieć, gwiazda "M jak miłość" od kilku lat trzyma się krótkich włosów do ramion (zobacz: Fryzura na pazia: komu pasuje, krok po kroku).

Reklama

Na pewno jednak ich kolor nabrał intensywnej barwy. Katarzyna Cichopek na pewno jest zadowolona z takiej zmiany, bo jak sama napisała w hashtagach, czuje się "wyczesana" i "zrelaksowana". Czy za jakiś czas zdecyduje się na kolejny krok jeśli chodzi o jej uczesanie i na radykalną zmianę? Czekamy!

Zobacz także: Kasia Cichopek pokazała bardzo odważne zdjęcie w bikini! Co za dekolt!

Zobacz także

Kasia Cichopek zdecydowała się na cięcie!

Katarzyna Cichopek od lat nosi krótkie włosy. Często zawiązuje je w kucyk.

Kasia Cichopek na Instagramie.

Reklama