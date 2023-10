Ślub Karoliny Pisarek i Rogera Salli, który odbył się w 2022 roku, był szeroko komentowany przez fanów modelki. Oprócz panny młodej, uwagę przyciągał też jej wybranek, który błyskawicznie znalazł się w centrum polskiego showbiznesu. Teraz, po ponad roku małżeństwa, Karolina Pisarek wspomina początki znajomości z mężem.

Karolina Pisarek i Roger Salla już od ponad roku tworzą szczęśliwe małżeństwo, a modelka nie stroni od publikowania wspólnych ujęć z mężem w mediach społecznościowych - niedawno Karolina Pisarek i Roger Salla świętowali pierwszą rocznicę ślubu. Choć mąż modelki jest dziś rozpoznawalny w polskim showbiznesie, a obecnie na Instagramie obserwuje go 125 tysięcy osób, nie zawsze tak było.

W rozmowie z Party.pl Karolina Pisarek opowiedziała o początkach swojej znajomości z mężem. Jak się okazuje, parę połączył... boks, a początkowo Roger Salla był osobą zupełnie nieznaną w sieci.

Gwiazda przyznała też, że w przypadku jej męża sytuacja była jednak odwrotna: ponieważ Karolina Pisarek była już znana, jej przyszły obecnie mąż wiedział o niej wszystko. Jak Roger Salla odnalazł się w świecie showbiznesu? Jak się okazuje, początki nie były łatwe.

- Początki były dla niego trochę stresujące. On chyba nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, jak to będzie - przyznała Karolina Pisarek.