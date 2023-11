Justin Bieber naprawdę poważnie myśli o życiu z Hailey Baldwin. Piosenkarz nie tylko zaręczył się z ukochaną kilka tygodni temu, ale także kupił jej wspaniały dom... na wsi! Luksusowa willa położona jest w Kanadzie nad malowniczym jeziorem. Justin pragnie spędzić życie u boku Hailey w spokojnym miejscu, z dala od fanów, paparazzi, a przede wszystkim miasta. Wspaniały dom nad jeziorem idealnie nadaje się do realizacji tych planów.

Nie jest tajemnicą, że Justin Bieber przez wiele lat był związany z Seleną Gomez. Para była w burzliwym związku, nieustannie rozstawała się i wracała do siebie. W końcu jednak Justin podjął decyzję, że życie chce spędzić u boku Hailey. Ta wiadomość nie wstrząsnęła Seleną, ale podobno dopiero gdy dowiedziała się o zakupie luksusowej willi nad jeziorem, poczuła prawdziwą wściekłość!

Jest zdruzgotana. Jeszcze niedawno myślała, że to ona i Justin osiądą gdzieś na wsi z dala od zgiełku Hollywood. To było jej marzenie. Pragnęła, by razem z Justinem założyć rodzinę gdzieś w dużym domu przy jeziorze, a teraz on robi to z kimś innym - to ją zabolało. To dla niej kolejny jasny sygnał, że Justin na poważnie myśli o swojej przyszłości z Hailey - donoszą znajomi Seleny.