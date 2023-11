1 z 4

Zaczynał jako słodki, 14-letni chłopiec, a teraz stał się prawdziwym mężczyzną i od kilku lat łamie serca prawdziwym pięknościom. O jego związku z Seleną Gomez było, jest i przez długi czas zapewne będzie jeszcze bardzo głośno, bo wokalistka nie może pogodzić się z utratą ukochanego. Tym bardziej, nie może patrzeć na to jak codziennie Justin na oczach całego świata przechadza się po Nowym Jorku z narzeczoną - Hailey Baldwin. Ostatnio zostali przyłapani w drodze do... kościoła!

Justin Bieber i Hailey Baldwin pędzą do kościoła!

Co musi czuć Selena, nie chcemy sobie nawet wyobrażać. Jednak fakt, że Bieber i Baldwin są zaręczeni, powinien dać Selenie do zrozumienia, że jej związek z idolem nastolatek to już przeszłość. W ostatnim czasie wokalistka ponoć załamała się, gdy dowiedziała się, co jej ex kupił nowej partnerce! Gomez przyznała, że było to jej marzenie i chciała by ten prezent powędrował właśnie do niej. Najnowsze doniesienie również raczej jej się nie spodobają. Sprawdźcie o co chodzi...

