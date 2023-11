Nie ma wątpliwości, że Justin Bieber i Hailey Baldwin to obecnie jedna z najgorętszych par showbiznesu! Raz po raz, agencje fotograficzne raczą nas nowymi zdjęciami ze wspólnych wypadów pary. Wydawać by się mogło, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, jednak w przypadku piosenkarza, okazało się to strzałem w dziesiątkę! Zza oceanu słychać głosy, że Bieber i Baldwin są małżeństwem! Czy to prawda?

Justin i Hailey już po ślubie?!

Trzy tygodnie temu wokalista potwierdził, iż jego ukochana przyjęła oświadczyny na Bahamach i przygotowują się do ślubu. Decyzja zaskoczyła fanów, ale przede wszystkim jego byłą partnerkę - Selenę Gomez, z którą spotykał się jeszcze na początku tego roku.

Oniemiała, gdy usłyszała, że Justin poprosił Hailey o rękę. Nie może w to uwierzyć, bo nie sądziła, że to poważna relacja - zdradził informator serwisu HollywoodLife.com.

Gomez musiała doznać więc szoku, widząc ostatnie zdjęcia byłego partnera i swojej następczyni. Bieber i Baldwin wyglądali na naprawdę szczęśliwych, czułości nie brakowało, a na palcu modelki pojawiła się nowa, piękna błyskotka! Fani jednogłośnie stwierdzają, że jest to obrączka, co świadczyłoby, że para jest już po ślubie. Jest to o tyle wielkim zaskoczeniem, gdyż mieli najpierw odbyć pięciotygodniowy kurs przedmałżeński.

Myślicie, że Justin jest już na tyle dojrzały i gotowy, by zmieniać stan cywilny? Czekamy na oficjalne informacje i już teraz gratulujemy!

Czułości nie brakuje w ich związku!

Miłość kwitnie!

