Do czerwonych spodenek, Justin dobrał biało - czerwone buty, oraz żółte skarpety podciągnięte pod kolana. Jest to najnowszy trend, a on jako partner najpopularniejszej modelki na świecie, musi za nimi podążać. Jednak nie zawsze tak było... Na przestrzeni lat Bieber bardzo się zmienił. Zmężniał, dorobił się nie tylko milionów na koncie, ale i wysportowanej sylwetki, trochę przyćmionej dużą liczbą tatuaży.

