Jak informują zagraniczne media, Selena jest załamana:

Nie tak dawno miała nadzieję, że to ona osiądzie z Justinem na wsi, z dala od zgiełku Hollywood. To było jej marzenie, aby wychować rodzinę w dużym domu nad jeziorem z Justinem i teraz, gdy on robi to z kimś innym, ją to naprawdę boli. To dla niej kolejny sygnał, że Justin na poważnie myśli o swojej przyszłości z Hailey - zdradza źródło hollywoodlife.com.