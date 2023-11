4 z 4

Od razu po zaręczynach zaczęto plotkować na temat ślubu pary. Mówi się, że Justin i Hailey nie chcą czekać długo. Co na razie wiadomo? Ciocia Baldwin, Kim Basinger zdradziła, że przygotowania już trwają, a wesele ma być skromne i bez udziału mediów. Do tego wokalista i modelka zamierzają wziąć udział w kursie przedmałżeńskim, który potrwa 5 tygodni! Świadkiem Justina ma być raper, Post Malone, który planuje wystąpić podczas wesela! I to za darmo :)

- Będę drużbą, załatwię kwiaty lub popilnuję obrączek. Justin jest przeszczęśliwy. Cieszę się z jego szczęścia - wyjawił muzyk.

Myślicie, że ślub odbędzie się jeszcze w te wakacje?