Justin Bieber i Hailey Baldwin przeprowadzają się! Skończą się codzienne sesje na ulicach Nowego Jorku, spacery po Manhattanie... Młody piosenkarz i jego piękna narzeczona postanowili wyprowadzić się z USA i zamieszkać... na wsi! Para chce mieszkać z dala od miasta, paparazzich, fanów... Gdzie konkretnie zamieszkają?

Justin Bieber i Hailey Baldwin zamieszkają w Kanadzie!

Justin Bieber postanowił wrócić do swojej ojczyzny czyli Kanady. Piosenkarz zawsze marzył o tym, żeby ze swoją ukochaną zamieszkać z dala od miasta. Początkowo był to wspólny plan jego i Seleny Gomez - piosenkarka również chciała zamieszkać na wsi. Jednak kilka miesięcy temu Justin po raz kolejny rozstał się z Seleną i zaraz związał z Hailey Baldwin. Teraz są już nawet zaręczeni i myślą o ślubie! O ile Selena dzielnie poradziła sobie z informacją o zaręczynach swojego ex, o tyle wściekła się, gdy usłyszała, że Bieber kupił ukochanej dom w Kanadzie. To było jej marzenie!

Jest zdruzgotana. Jeszcze niedawno myślała, że to ona i Justin osiądą gdzieś na wsi z dala od zgiełku Hollywood. To było jej marzenie. Pragnęła, by razem z Justinem założyć rodzinę gdzieś w dużym domu przy jeziorze, a teraz on robi to z kimś innym - to ją zabolało. To dla niej kolejny jasny sygnał, że Justin na poważnie myśli o swojej przyszłości z Hailey - donoszą znajomi Seleny.

