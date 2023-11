Każdy, kto choć trochę zna Justina Biebera z pewnością nie jest zaskoczony tą informacją. Nie jest żadną tajemnicą, że młody gwiazdor wiedzie burzliwe życie uczuciowe, dlatego sporym zaskoczeniem była informacja o jego szybkich zaręczynach z Hailey Baldwin. Przez wiele lat wokalista był związany z Seleną Gomez, z którą nieustannie rozstawał się i znów wiązał. W międzyczasie poznał swoją obecną narzeczoną Hailey, z którą był pomiędzy jednym rozstaniem z Seleną, a drugim. Gdy niedawno znów zakończył relację z Seleną, wrócił do Haily i oświadczył się jej, nikt nie dowierzał, że szybko dojdzie do ślubu. I miał rację! Bieber i Baldwin właśnie postanowili przełożyć ceremonię. Dlaczego?

Na razie jednak oficjalnie nie ma mowy o żadnym kryzysie. Według informatora TMZ, para zdecydowała się przełożyć swój ślub na 2019 rok, ponieważ chce, żeby wszystko odbyło się w naturalny i bezstresowy sposób. Justin i Hailey pragną przygotować się do ślubu jak należy i zrobić to bez pośpiechu.

Justin i Hailey czekają do następnego roku, by zawiązać węzeł małżeński. Czują, że są już po słowie, a to dla nich najważniejsze - powiedział informator TMZ.