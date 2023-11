1 z 5

Zaręczyny Justina Biebera i Hailey Baldwin wstrząsnęły wszystkimi fanami muzyka, którzy wierzyli, że to Selena Gomez była mu przeznaczona. A jednak nic bardziej mylnego! Mimo że Justin i Selena od lat tworzyli burzliwą relację, odchodzili od siebie i znów wracali, to jednak ostatecznie artysta zdecydował, że zwiąże się na stałe z Hailey Baldwin, z którą był przez kilka miesięcy między jednym rozstaniem z Gomez a drugim. Gdy kilka tygodni temu Hailey zgodziła się zostać żoną gwiazdora, wtedy wszyscy zwrócili uwagę na Selenę i czekali na jej reakcję. Doczekali się jej dopiero teraz. Wokalistka po raz pierwszy skomentowała zaręczyny swojego eks. Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii, co powiedziała!

