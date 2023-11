1 z 4

Ten news może złamać serca milionom fanek! Idol nastolatek, nie dość, że jest już zaręczony ze swoją partnerką - Hailey Baldwin, być może są już nawet po ślubie, to w dodatku możliwe, że spodziewają się dziecka! W ostatnich dniach paparazzi przyłapali go z ukochaną w drodze nie tylko do kościoła, ale i... lekarza!

Justin Bieber zostanie ojcem?!

Jak ten czas szybko zleciał, możnaby rzec. Jeszcze "wczoraj", Justin był wrażliwym, 15 - letnim chłopcem, śpiewającym "Baby, baby, baby, oh", a dzisiaj jako dorosły mężczyzna z zarostem i wyrzeźbioną klatą, łamie serca amerykańskich piękności - wystarczy wspomnieć chociażby rozstanie z Seleną Gomez. I choć w ostatnim czasie muzycznie przepadł, a pojawia się jedynie gościnnie w utworach kolegów z branży, to nadal jest bardzo popularny, a paparazzi po prostu nie dają mu żyć. Bieber jest jednak do tego przyzwyczajony i idąc na zakupy do sklepu, nie przyodziewa peruki, okularów i innych rzeczy dla niepoznaki. Podobnie było w przypadku. kiedy fotoreporterzy przyłapali go z partnerką po wyjściu od lekarza, gdzie byli bardzo uradowani!

Dobry kandydat na ojca?