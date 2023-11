Reklama

Uśmiechnięta, radosna, wypoczęta,a przede wszystkim szczęśliwa młoda kobieta - tak można ocenić Selenę Gomez, gdy przegląda się jej zdjęcia na Instagramie. Nikt, kto nie zna jej historii, nawet by nie przypuszczał, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy przeżyła dwa rozstania - z The Weekend i kolejne już, pewnie setne, z Justinem Bieberem. Nie jest żadną tajemnicą, że Justin to wielka miłość Seleny. Niestety, ich związek od zawsze był bardzo burzliwy- para rozstawała się i znów wracała do siebie. W końcu Justin podjął ostateczną decyzję i związał się z Hailey Baldwin, której nawet oświadczył się po kilku tygodniach. To musiał być cios w serce Seleny.

Zobacz: Znamy przyczyny rozstania Justina Bieber i Seleny Gomez!

Selena nie jest szczęśliwa po zaręczynach Justina

Wbrew jednak wszystkiemu na swoim profilu na Instagramie Selena próbuje udawać szczęśliwą. Pokazuje piękne zdjęcia ze spotkań z przyjaciółkami. Opis do jednej z fotografii mówi wszystko i ewidentnie jest dowodem kiepskiego samopoczucia gwiazdy. Może być też tajemniczą wiadomością dla Justina, któremu Selena chce pokazać, jak fatalnie się czuje od czasu jego zaręczyn.

Mam coś, czym chcę się z wami podzielić. Słyszę, jak ludzie mówią przez cały czas, że chcą mieć życie kogoś innego na podstawie kilku zdjęć ... wszyscy to robimy. Ale to ja dzielę się z wami szczęśliwymi chwilami. Zaufajcie mi, moje życie nie zawsze jest takie przefiltrowane i piękne ... Wszyscy musimy przejść własną drogę - napisała Selena.

Ta historia różnie może się skończyć. Justinowi być może zmięknie serce i zacznie wspierać swoją eks, co doprowadzi do furii Hailey. A może będzie tak, że Selena otrząśnie się i zapomni o Justinie. Jak myślicie, czy Selena i Justin jeszcze kiedyś będą razem?

Zobacz: Justin Bieber i Hailey Baldwin wzięli sekretny ślub?!

Przeczytaj też: Matka Justina Biebera nie akceptuje jego narzeczonej! Dlaczego?

Mogłoby się wydawać, że Selena jest szczęśliwa... Ale to tylko pozory!

Instagram

Myślicie, że Selena jeszcze kiedyś będzie z Justinem?

Instagram

Hailey Baldwin i Justin Bieber są bardzo szczęśliwi!

Reklama