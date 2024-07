Julia Wieniawa to młoda artystka, która podbija od kliku sezonów polski show-biznes i Internet. Zaczynała jako nastoletnia aktorka w serialu Rodzinka.pl, gdzie grała postać Pauli, występowała również na scenach Teatru Roma gdzie szkoliła swoje umiejętności wokalne i taneczne, od jakiegoś czasu z sukcesem rozwija swoje umiejętności artystyczne, nagrywa single i skupia uwagę mediów jako nowa partnerka Antka Królikowskiego. Teraz realizuje się jako… projektantka-wspólnie z marką NeoNail, której jest ambasadorką zaprojektowała kolekcję lakierów hybrydowych „Colors of Freedom”.

Reklama

Eastnews

Julia to księżniczka Instagrama i nowych trendów. Jej singiel „Oddycham” został odtworzony na YouTube ponad 2,5 miliona razy, bilety na koncerty sprzedają się od ręki, a na profilach w mediach społecznościowych nadal przybywa fanów. Julia uwielbia eksperymentować z modą, jest zmienna. Raz bardzo elegancka, raz awangardowa. W każdym wydaniu przyciąga wzrok reporterów. Dlatego wybiera zawsze odważny i nowoczesny manicure, tego lata zachwyciły ją kolory lakierów NeoNail! Powstała limitowana kolekcja lakierów NeoNail Colors of Freedom by Julia Wieniawa. Zobaczcie na zdjęciach, jak świetnie komponują się ze stylizacjami artystki.

Eastnews

Zobacz także

Do streetowych stylizacji zawsze dobiera duże kolczyki lub modne okulary przeciwsłoneczne, w tym sezonie modny będzie lakier NeoNail w odcieniu fioletu (idealne wykończenie stylizacji).

fot. materiały prasowe

Artystka uwielbia błyszczeć! Często wybiera lśniące kreacje, lub eleganckie ponadczasowe stylizacje. Podkreśla swoje outfity ciekawymi dodatkami i kolorowym makijażem. Bardzo lubi oryginalne kolczyki.

Eastnews

Ognisty ptak polskiej sceny muzycznej

Buntownicza, pewna siebie, kreatywna i bardzo piękna 19-latka, która stawia na najnowsze trendy zaczerpnięte prosto ze światowych wybiegów, wyróżnia się na tle swoich koleżanek z branży świetnym wyczuciem stylu, doskonałą figurą, o którą bardzo skrupulatnie dba, przestrzegając diet oraz oryginalną twórczością. Lubi markowe dodatki, ale kupuje również ubrania w sieciówkach, miksuje style i nie boi się trudnych kompozycji.

Eastnews

Jest naturalna i dziewczęca, ale jednocześnie seksowna i bardzo kobieca. Potrafi zmieniać swój wizerunek w zależności od sezonu i okazji. Uwielbia zwracać na siebie uwagę, świetnie wygląda na „ściankach” i doskonale sprawdza się na scenie, dlatego jej popularność stale rośnie.

Eastnews

Nie lubi kiedy mówi się o niej jedynie w kontekście dziewczyny Antka Królikowskiego, podkreśla że jest aspirującą aktorką i piosenkarką i sporo jeszcze przed nią. Oczywiście popełnia gafy, ale ma do tego dystans i potrafi improwizować zarówno na scenie, jak i w życiu. Wybiera czerwień, która dokładnie oddaje jej ognisty temperament. Podczas jednego z wywiadów powiedziała:

Nie jest to fajne, że pisze się o mnie tylko w kontekście dziewczyny Antka Królikowskiego, a nie po prostu jako o Julce Wieniawie, która śpiewa, gra, ma swoje marzenia i cele. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, bo nie jestem tylko i wyłącznie dziewczyną Antka.

fot. materiały prasowe

Młoda znaczy kolorowa

To kolorowy ptak polskiej sceny muzycznej, który nie obawia się krytyki i pozwala sobie na najmodniejsze fasony, kolory i trendy. Dlatego jej stylizacje wyróżniają się ciekawymi formami i połączeniami, lubi błysk, kolor i intrygującą formę, często odkrywa zgrabne nogi i dobiera oryginalną górę. Latem stawia na pastele, kwiaty i desenie. Wybiera manicure, który świetnie oddaje jej kobiecość i pewność siebie, ale jednocześnie młodość i spontaniczność! Jej ulubionymi kolorami na ten sezon są odcienie różu i fioletu! Wild Heart, Never Give Up, Self Belief, Fight for It, Be Yourself, Chasing Dreams - to nazwy kolorów Julii Wieniawy, które motywują do działania! Niezależnie od tego, na który kolor się odważysz, w mgnieniu oka zyskasz #plus10dowiarywsiebie. Bo prawdziwa wolność jest w Twoich rękach!

mat.prasowe

Manicure to podstawa! Poznajcie NeoNail Colors of Freedom by Julia Wieniawa



Nie lubi nudy w makijażu, nawet jeśli stawia na naturalny look podkreśla charakter stroju, odważnym odcieniem lakieru do paznokci. Łączy neonowe kolory, uwielbia zgrabnie miksować stylizacje z oryginalnym odcieniem paznokci i bransoletkami. Warto zainspirować się stylem tej młodej, ale jakże ciekawej osobowości polskiej sceny muzycznej. Julia uwielbia najnowszą kolekcję lakierów do paznokci marki NeoNail Colors of Freedom by Julia Wieniawa. To linia, która doskonale uzupełnia styl każdej niezależnej dziewczyny. Znajdziesz w niej 6 naprawdę energetyzujących kolorów, idealnych na lato. Soczyste fiolety, intensywne i pastelowe róże, energetyczna limonka. To kolory, dzięki którym na pewno nie przejdziesz niezauważona. Możesz spokojnie dopakować je do swojej letniej walizki, a wakacyjny look będzie udany! Możesz łączyć je razem lub stosować osobno. Wszystkie chwyty dozwolone!

mat.prasowe

Lakiery NeoNail Colors of Freedom by Julia Wieniawa zakupisz w sklepie internetowym NeoNail.