Przez ostatnie lata białe buty nie miały dobrej prasy. Co tam dobrej! Uchodziły wręcz za symbol złego smaku! Wyjątek robiono dla butów sportowych i szpilek. Teraz wszystko się zmieniło. Modne są nie tylko białe szpilki, ale też botki, a nawet… kozaki. Spójrzmy zresztą na gwiazdy! W pięknych białych szpilkach domu mody Saint Laurent i spódnicy swojego ulubionego duetu Paprocki & Brzozowski pokazała się ostatnio Joanna Krupa.

Z kolei Jessica Alba podczas tygodnia mody w Nowym Jorku wybrała efektowny czarny płaszcz w białe kropki, czarną tiulową spódnicę i... białe botki.

Najdalej posunęła się oczywiście… Miley Cyrus na MTV Video Music Award 2015 (zobaczcie: Kto im to zrobił??? Kim Kardashian czy Miley Cyrus - która GORZEJ wyglądał na MTV VMA?). Do sukienki (choć lepiej tu mówić o bardzo skąpym body z pomponami) założyła wysokie białe kozaki z kolekcji Versace. Naprawdę trudno się do tego przyzwyczaić, bo jeszcze nie dawno polski internet pełen był żartów z kobiet, które noszą białe kozaki! Ale jak widać… w modzie nie ma nic stałego!

A Wam jak się podoba ten nowy trend?

Joanna Krupa w modnym czarno-białym zestawie

Jessica Alba na pokazach podczas tygodnia mody w Nowym Jorku

Miley Cyrus wybrała total look od Versace