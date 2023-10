Przed nami kolejny odcinek 18. edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak zwykle w poprzedniej odsłonie dowiedzieliśmy się, w kogo uczestnicy wcielą się w kolejnym tygodniu. Daria Marx wylosowała Miley Cyrus i jej piosenkę "Flowers". Jeśli jesteście ciekawi, jak piosenkarka sprawdzi się w tym wydaniu, zobaczcie przedpremierowe wideo z jej wykonem. Przypomina oryginał?

Daria Marx jako Miley Cyrus na scenie show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaprezentowała największy hit ostatnich miesięcy - "Flowers". Czy jej głos do złudzenia przypominał oryginał? Takiego zdania był m.in. Robert Janowski, który - choć najwyraźniej nieszczególnie przepada za amerykańską wokalistka - stwierdził, że mógłby nawet ją polubić.

W kolejnych słowach Robert Janowski w samych pozytywach ocenił występ Darii Marx.

- Wokalnie petarda, jakbym słyszał oryginał. Myślałem, że wejdzie cały zespół Kris Crew, a mi w ogóle ich nie brakowało. Wypełniałaś całą tę scenę swoją osobowością, przedstawieniem choreograficznym tego, co sama wymyśliłaś. Dobrze czułaś się w tej piosence, ty jako Daria - podsumował Robert Janowski.

A jak widzowie oceniają fragment występu Darii? Zdania są podzielone, nie brakuje ostrych wpisów:

Oj, biedna Miley... przepraszam, ale to jest tragiczne

Ale to jest złe

Ale kochani.... Co się dzieje w charakteryzacji.... Już drugi sezon coś kuleje.... Zmieniliście ekipę?

Ale i tych pozytywnych:

Meeeeega się zapowiada, głosowo bardzo się zbliżyłeś do Miley słychać to , włosy miała na tym teledysku akurat długie już , mega już mi się podoba

To trudny utwór, więc podziwiam za odwagę zmierzenia się z nim, nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć całość ❤️ To program rozrywkowy i najważniejsze to dobrze się bawić oglądając