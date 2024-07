Reklama

To już oficjalna wiadomość! Kolor wina zdominuje tegoroczną jesień. Nie wierzycie? Spójrzcie na ostatnie stylizacje gwiazd, które najwidoczniej myślą już o przyszłym sezonie. Kim Kardashian, Rita Ora i Bella Thorne zaprezentowały burgundowy total look, czasami wzbogacony jedynie czarnymi dodatkami. Naszą ulubioną stylizację stworzyła jednak Bella Thorne, która do obcisłej sukienki i kapelusza dodała złote sandałki i... najbardziej pożądaną w tym sezonie torbę od Chanel!

My uważamy, że kolor wina jest niezwykle wyrafinowany i nadaje się nawet na największe wyjścia. A wam jak się podoba?

