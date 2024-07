Z półproduktów lub od podstaw można zrobić domową odzywkę do rzęs. Najlepiej nakładać ją czystą szczoteczką ze zużytej maskary. Aby kuracja przyniosła efekty, odżywkę trzeba nakładać każdego dnia przed pójściem spać.

Reklama

Naturalne składniki odżywki na porost rzęs

Domową odżywkę do rzęs można zrobić od podstaw, mieszając olej rycynowy i kilka kropel soku z cytryny lub wykorzystując w mieszance oliwę z oliwek. Aby taka domowa odżywka do rzęs przyniosła jak najlepsze efekty, olej rycynowy można zmieszać z oliwą z pierwszego tłoczenia w proporcjach 1:1 lub 2:1 i połączyć je z odrobiną soku z cytryny. Pierwsze rezultaty powinny być widoczne po około 10 tygodniach codziennego stosowania. Przed nałożeniem preparatu warto dokładnie oczyścić rzęsy płynem micelarnym lub po prostu wodą z mydłem, trzeba jednak unikać tarcia, bo to osłabia włoski. Można też aplikować sam olej rycynowy, ale może on podrażniać wrażliwą skórę wokół oczu i gałkę oczną.

Domowa odżywka do rzęs z półproduktów

Aby zrobić domową odżywkę do rzęs z witaminą E, olejkiem rycynowym i aloesem, trzeba zaopatrzyć się w kapsułki z tą witaminą (w formie olejku), olejek rycynowy i żel aloesowy. Mieszankę sporządza się w proporcjach: 2 jednostki płynnej witaminy E i po jednej jednostce żelu aloesowego i olejku rycynowego. Składniki trzeba bardzo dokładnie wymieszać. Tak wykonana domowa odżywka do rzęs powinna być stosowana raz dziennie przed snem na oczyszczone włoski. Receptura odżywki sprawia, że rzęsy stają się nie tylko dłuższe, ale też grubsze i mocniejsze. Obie odżywki dobrze rozprowadzi umyta do czysta szczoteczka po zużytym tuszu do rzęs.