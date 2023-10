Podkreślone rzęsy mocno wpływają na to, jak prezentuje się makijaż całej twarzy. Z tego względu tak ważny jest dobór produktów do ich malowania. Wiele tuszy świetnie wydłuża włoski, jednak problem pojawia się w kwestii pogrubiania, gdyż przeznaczone do tego produkty często sklejają rzęsy. Ta wada nie dotyczy jednak mascary 2000 Calorie Max Factor, która cieszy się już statusem kultowej, a na obecnej wyprzedaży w Rossmannie dostępna jest za 19,99 zł.

Kultowy tusz do rzęs z Rossmanna

Mascara 2000 Calorie to już klasyk. Wyposażona jest w tradycyjną szczoteczkę z dość długiego i gęstego włosia, która nabiera sporo produktu, a przy tym dobrze rozczesuje włoski. Jej formula jest dobrze napigmentowana i intensywnie czarna. Po aplikacji łato zauważyć efekt znacznego pogrubienie oraz wydłużenia rzęs. Niewątpliwą zaletą produktu jest też to, że nie podrażnia oczu i dobrze zmywa się podczas demakijażu z użyciem płynu micelarnego. Niestety, mimo,iż jest całkiem trwały zdarza mu się delikatnie odbijać na dolnej powiece w ciągu dnia.

Tusz dostępny jest w czarnym, brązowym i granatowym wariancie kolorystycznym. Na wizażu zdobył 757 recenzji i został oceniony na 3,9 w pięciopunktowej skali.