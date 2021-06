Jak zregenerować zniszczone przedłużaniem rzęsy?

Rzęsy po przedłużaniu nie muszą być osłabione i zniszczone. Zniszczenia zwykle są wynikiem nieprawidłowej aplikacji przez kosmetyczkę. Pocieranie i skubanie sztucznych rzęs skutkuje zaburzeniami ich cyklu rośnięcia i wypadania, co negatywnie wpływa na ich wygląd i powoduje powstawanie ubytków.

Na czym polega przedłużanie rzęs

Zabieg prawidłowego przedłużania rzęs, wykonanego przez osobę z doświadczeniem, bazuje na doklejaniu 1 rzęsy sztucznej do 1 naturalnej rzęsy na całej jej długości, a nie jedynie u nasady. Gwarantuje to efektowny wygląd i lekkość rzęs, równe ułożenie włosków, ich rozdzielenie oraz to, że nie będą się plątać. Jeśli rzęsy można swobodnie przeczesać i nie są sklejone, przy ich równomiernym wypadaniu będzie się traciło tylko po 1 rzęsie naraz, bez zaburzania ich naturalnego cyklu rośnięcia i wypadania. Przed aplikacją sztucznych rzęs należy tak dobrać ich długość do naturalnych włosków, aby zbytnio ich nie obciążać, co może spotęgować ich osłabienie i znacznie szybsze wypadanie. Przy bardzo cienkich i delikatnych rzęsach wybiera się najmniejszą możliwą grubość 0,1 mm (w salonach kosmetycznych dostępne są rzęsy do 0,3 mm grubości).

Czy rzęsy odrastają?

Naturalny cykl życia każdej rzęsy wynosi maksymalnie 10 tygodni. Po upływie tego czasu rzęsa sama wypadnie i na jej miejscu zacznie odrastać nowa. Sytuacja, gdy jedna sztuczna rzęsa została przyklejona do kilku naturalnych, włoski są posklejane albo rzęsy przyklejono bezpośrednio do powieki lub zbyt blisko niej jest bardzo niekorzystna. Powieki wówczas swędzą, są podrażnione, a nowe rzęsy nie mają miejsca na odrost i uwierają. Dotykanie, drapanie i samodzielne usuwanie części rzęs pogarsza ich stan. Włoski są miejscowo przerzedzone i potrzeba nawet 2,5 miesiąca, żeby wachlarz rzęs odzyskał dawny wygląd. Po zdjęciu sztucznych rzęs zawsze odnosi się wrażenie, że włoski wyglądają dużo gorzej, są cieńsze, rzadsze i krótsze. Wynika to jednak bardziej z tego, że przez co najmniej miesiąc przyzwyczaiło się do spektakularnych, podkręconych rzęs, a nie do ich faktycznego, złego stanu.

Jak odbudować zniszczone rzęsy po przedłużaniu

Pełna regeneracja rzęs może trwać nawet pół roku od zakończenia ich przedłużania. Można przyspieszyć ich wzrost i uzupełnić ewentualne ubytki, stosując wzmacniające preparaty. Podstawą pielęgnacji rzęs jest ich dokładny demakijaż dobrym, nieuczulającym kosmetykiem – resztki tuszu i cieni pogarszają bowiem kondycję rzęs. Wzrost włosków przyspieszy dostępny w każdej aptece olejek rycynowy, który ma właściwości odżywcze. Należy go regularnie wcierać lub nanosić czystą szczoteczką po maskarze. Można wypróbować także działanie olejków z awokado, lnianego, arganowego, migdałowego lub makadamia. Warto zakupić specjalną odżywkę wzmacniającą i wydłużającą (np. z keratyną, polipeptydami, ekstraktami z roślin) do miejscowego stosowania wzdłuż linii naturalnego wzrostu włosków. Można zastosować także suplementację witamin z grupy B, skrzypu polnego i cynku.