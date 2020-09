Rossmann wyprzedaje hitowy tusz do rzęs za 5 zł! Efekt sztucznych rzęs w takiej cenie?! To możliwe 

W Rossmannie właśnie trwają promocje, na których możemy upolować niezłe perełki! Warto zwrócić uwagę na hitowy tusz do rzęs, który jeszcze w regularnej cenie kosztuje zaledwie 10,49 zł ale w aktualnej promocji zapłacimy za niego jedynie 5,23 zł! Chodzi oczywiście o Miss Sporty Fabulous Lash, który pomimo tego, że należy do dolnej półki cenowej, jest bardziej efektowny niż te, za które musiałybyście zapłacić kilkadziesiąt złotych!

Świadczą o tym liczne opinie miłośniczek makijażu. Ten produkt na forum wizażu osiągnął ocenę aż 4,4 na 5 punktów. Miss Sporty Fabulous Lash idealnie wydłuża, pogrubia i wydobywa lśniący kolor z rzęs. Użytkowniczki cenią go również za to, że łatwo się aplikuje, a dla uzyskania efektu wystarczy tylko jedna warstwa!

- Mój numer jeden! Nigdy nie spodziewałabym się, że maskara w takiej cenie potrafi zdziałać cuda! Efekt pogrubionych i wydłużonych rzęs robi ogromne wrażenie. Uwielbiam ten tusz - jedna warstwa wystarczy by nadać rzęsom długości i gęstości. Kocham całym serduszkiem! Jedyny tusz, który jest ze mną zawsze na wyjazdach, ponieważ nie trzeba "łączyć" go z innymi, aby uzyskać efekt WOW!

- Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie ten kosmetyk. Za tak śmieszne pieniądze daje naprawdę super efekt. Tusz świetnie rozdziela rzęsy, a przy 2krotnym nałożeniu fajnie je wydłuża dając widoczny, naturalny efekt. Dla mnie bomba! Kolejny dowód na to, że nie trzeba przepłacać aby dostać fajny tusz

- Idealny tusz z Miss Sporty! Używam go codziennie. Aplikuje się świetnie; ma cudny czarny kolor; wydłuża mi rzęsy, dzięki czemu oko wygląda pięknie. Jakbym miała komuś polecić tani tusz, który się sprawdza na co dzień to właśnie byłby to ten :)

- Tusz w kolorze 001BLACK ma bardzo głęboki kolor i wydłuża rzęsy. Fajna, średniej wielkości klasyczna szczoteczka bardzo dobrze rozprowadza produkt na rzęsach i dobrze je rozdziela.

Kolor jest intensywny, tusz nie rozmazuje się ani nie kruszy- jestem nim bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ często kupując kosmetyki za ponad 30zł trafiałam na duo gorsze mascary. - piszą użytkowniczki na forum Wizażu.

