Te maskary do rzęs tworzą efekt jak filtr z Instagrama! Maksymalnie wydłużają i pogrubiają rzęsy

Marzysz o długich, podkręconych i pogrubionych rzęsach, ale nie chcesz decydować się na doczepianie rzęs? Mamy dla ciebie rozwiązanie! Poznaj 3 genialne tusze od Benefit, które sprawdzą się w każdej sytuacji - na randce, na imprezie lub na wakacjach. Każda z nich jest wyjątkowa, ponieważ spełnia wasze różne wymagania. Na którą z nich się skusisz?

Najlepsze maskary do rzęs na lato 2020

1. Dłuższe, grubsze, bardziej seksowne rzęsy! Maskara They're real! od Benefit wydłuża, podkręca, pogrubia, unosi i rozdziela rzęsy. Atramentowo-czarna, długotrwała formuła nie rozmazuje się, ani nie kruszy. Specjalnie zaprojektowana szczoteczka ujawni rzęsy, których istnienia nawet nie podejrzewałaś! Cena to 149 złotych za opakowanie.

2. Maskara podkręcająca rzęsy Roller Lash od Benefit to propozycja numer dwa. Nakręć twoje rzęsy na wałki! Innowacyjna szczoteczka Hook ‘n’ Roll™ chwyta, rozdziela, wydłuża i podwija rzęsy... podczas gdy błyskawicznie podkręcająca formuła utrzymuje się przez 12 godzin. Zawiera prowitaminę B5 oraz serynę - składniki, które odżywiają i pielęgnują rzęsy. Produkt dostępny w dwóch fantastycznych odcieniach: atramentowej czerni oraz brązie. Cena to 149 zł za maskarę.

3. A teraz czas na numer trzy! Prawdziwy hit i nasz faworyt... Słyszałyście już o pogrubiającej rzęsy maskarze BADgal BANG od Benefit! Jeśli nie, to czas nadrobić zaległości. Utrzymująca się przez 36 godzin, odlotowa maskara pogrubiająca rzęsy BADgal BANG! to nieziemska objętość bez zbędnego balastu. Łamiąca prawa grawitacji formuła zawiera niezwykle lekkie, oparte na kosmicznej technologii powietrzne cząsteczki. Innowacyjna, smoliście czarna maskara doskonale nadaje się do kilkuwarstwowego, naprawdę intensywnego makijażu. Duża, specjalnie zaprojektowana szczoteczka Slimpact! pozwala pokryć rzęsy od nasady aż po końce, zarówno dolną jak i górną linię, od jednego kącika oka do drugiego. Rezultat: większa objętość w obrębie 360°! Cena to 149 zł za maskarę.

Chcecie się przekonać jak działa? Zobaczcie wideo: