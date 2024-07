Fajna fryzura do szkoły powinna być nowoczesna, szybka w wykonaniu i wygodna. W trakcie pisania w zeszycie włosy nie powinny opadać na twarz, dlatego funkcję fryzury szkolnej najlepiej pełni kucyk – przekładany lub podniesiony, który ujarzmi włosy.

Jak zrobić fajną fryzurę do szkoły? Przekładany kucyk

Przekładany kucyk to łatwa i szybka w wykonaniu fryzura, którą można zrobić zamiast tradycyjnego końskiego ogona. Przekładany kucyk wygląda bardzo dziewczęco i swoim wyglądem przypomina warkocz kłos.

1. Świeżo umyte i wysuszone włosy dokładnie rozczesz i za pomocą gumki do włosów zwiąż w kucyk na boku głowy pod uchem.

2. Na kucyk załóż drugą gumkę do włosów w odległości ok. 10-15 cm od pierwszej gumki.

3. Włosy pomiędzy gumkami rozdziel na dwie części, tak aby w środku powstała luka.

4. Chwyć końcówkę kucyka i przełóż ją przez lukę we włosach powstałą pomiędzy dwiema gumkami.

Fajna fryzura do szkoły: Podniesiony kucyk

Podniesiony kucyk to bardziej elegancka forma tradycyjnego kucyka. Aby utrwalić fryzurę możesz spryskać ją lakierem do włosów lub domowym preparatem do utrwalania fryzur z wody i miodu.

1. Weź szerokie (6-8 cm) pasmo włosów znad czoła i lekko je natapiruj.

2. Następnie podepnij pasmo wsuwką do włosów na końcu czubka głowy.

3. Zbierz pozostałe włosy i uczesz je w wysoki kucyk.

4. Z kucyka oddziel mały kosmyk włosów, którym opleciesz gumkę, tak aby nie była widoczna.

5. Końcówkę kosmyka podepnij wsuwką do włosów.