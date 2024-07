Wysoki kucyk należy do najprostszych i najbardziej wygodnych fryzur. Taki rodzaj upięcia sprawdzi się w codziennych, jak i uroczystych sytuacjach. Do wykonania upięcia potrzebujesz gumki lub wstążki i wsuwek.

Reklama

Umycie, wysuszenie i wyprostowanie włosów

Zanim wykonasz wysoki kucyk umyj włosy, a następnie wysusz je za pomocą grubej, okrągłej szczotki. Przedtem spryskaj włosy płynem ochraniającym je przed wysoką temperaturą. Wysuszenie za pomocą szczotki spowoduje, że włosy będą bardziej puszyste, a kucyk będzie wydawał się optycznie większy i grubszy. Następnie przy pomocy prostownicy wyprostuj dokładnie włosy.

Rozdzielenie włosów na dwa kucyki

Na tyle głowy zrób dwa kucyki: jeden wykonaj na czubku głowy, a z reszty pozostałych włosów drugi. Kucyki staraj się zrobić tak, by kosmyki na czubku głowy nie odstawały.

Połączenie dwóch kucyków w jeden

Następnie połącz ze sobą dwa kucyki w jeden i zwiąż je mocną gumką do włosów lub kolorową kokardą. Jeśli nie chcesz, by gumka była widoczna, wyciągnij spod niej luźne pasmo i obwiąż je wokół niej tak, by nie było jej widać. Kosmyk podepnij wsuwkami, by nie poluzował się.

Reklama

Nadanie włosom blasku i gładkości

Na koniec kroplę jedwabiu rozsmaruj na ręce i nałóż na kucyk. Dzięki preparatowi pozbędziesz się odstających kosmyków, wygładzisz włosy i nadasz im blask.