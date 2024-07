Makijaż artystyczny przypomina malarskie wizje. Jest eksperymentem stylów i barw. Może być elementem dopełniającym karnawałową stylizację lub kreację na tematyczne przyjęcie w gronie przyjaciół.

Inspiracje z natury w makijażu artystycznym

Przyroda scala w sobie różne barwy, kształty i faktury. Planując wykonanie makijażu artystycznego inspiracji dostarczy nam obserwowanie natury. Barwy pór roku, krople rosy, wzory na futrach zwierząt czy tęcza to tylko niektóre z przykładów przyrodniczych motywów, które możemy wykorzystać w makijażu.

Królowa Śniegu – makijaż artystyczny krok po kroku

Do wykonania makijażu artystycznego w zimowej biało-niebieskiej kolorystyce potrzebujemy: bazy pod podkład, fluidu kryjącego, czarnej kredki do brwi, sypkiego pudru matującego, jasnego korektora w płynie, czarnego tuszu do rzęs, białego, srebrnego i niebieskiego cienia do powiek, białej konturówki, perłowego błyszczyka, jasnego różu i perłowego rozświetlacza do twarzy.

Krok 1 – Przygotowanie twarzy

Na twarz nakładamy bazę pod podkład. Dzięki niej makijaż będzie trwalszy, a podkład lepiej rozprowadzi się na twarzy. Następnie aplikujemy fluid kryjący. Odcień fluidu powinien idealnie komponować się z kolorem cery. Podkład najlepiej nakładać za pomocą miękkiego pędzla lub specjalnej gąbeczki kosmetycznej.

Krok 2 – Nałożenie korektora i pudru

Kolejnym krokiem makijażu artystycznego jest nałożenie sypkiego pudru matującego. Puder nakładamy kolistymi ruchami za pomocą pędzla z długim włosiem. Pod oczy nakładamy korektor i wklepujemy go opuszkiem palca. Korektor zniweluje cienie pod oczami i rozjaśni koloryt skóry.

Krok 3 – Aplikacja cieni

Na powierzchnię całej powieki – aż pod łuk brwiowy – nakładamy biały cień. Następnie na ruchomą część powieki aplikujemy cień niebieski i wyciągamy go poza zewnętrzny kącik oka, aby namalować tzw. kocie oko. Srebrny cień nakładamy przy wewnętrznych kącikach oka i na połowę powieki dolnej (od wewnętrznego kącika). Na drugą połowę powieki dolnej nakładamy niebieski cień i łączymy go z kreską wyciągniętą poza zewnętrzny kącik oka.

Krok 4 – Rysowanie sopli

Nad brwiami rysujemy sześć ostrych sopli o długości od najkrótszego do najdłuższego. Sople rysujemy białą konturówką. Rysowanie rozpoczynamy od nasady nosa – miejsca, w którym zaczyna się łuk brwiowy, a kończymy w połowie brwi. Sople wypełniamy białą kredką. Brwi delikatnie podkreślamy czarną konturówką.

Krok 5 – Rzęsy i kontur twarzy

Rzęsy pogrubiamy i podkręcamy czarnym tuszem. Na szczyty kości policzkowych nakładamy róż, a następnie rozświetlacz. Odrobinę rozświetlacza możemy nałożyć także na szyję i dekolt. Usta malujemy perłowym błyszczykiem.