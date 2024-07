Kurtkę puchową wbrew powszechnej opinii można prać, a nawet powinno się to robić. Taka kurtka podczas prania wchłania dużo wody, dlatego najlepiej prać ją w pralce z dużym bębnem. Wszelkie uszkodzenia i rozprucia należy wcześniej naprawić, aby kurtka się nie zniszczyła.

Przed praniem puchowej kurtki należy usunąć rzeczy z kieszeni oraz odpiąć dodatkowe elementy – pasek, kaptur czy kołnierz. Po praniu nie wolno kurtki wykręcać i trzeba ją w odpowiedni sposób płukać. Niektórzy radzą, aby wrzucić do prania piłeczki tenisowe – wtedy puch nie będzie się zbijał.

Przed właściwym praniem ubranie puchowe należy przygotować:

wyjąć wszystkie rzeczy z kieszeni,

odpiąć dodatkowe elementy ubioru jak kaptur, kołnierz, dopinki różnego rodzaju czy pasek,

silne zabrudzenia postarać się usunąć gąbką nasączoną wodą z mydłem,

rozpiąć rzepy i guziki.

Kurtkę puchową zawsze pierzemy odwróconą na lewą stronę, bez względu na to, czy wybieramy sposób ręczny, czy wrzucamy ją do pralki. Jeżeli odzież jest rozpruta czy jakiś element (np. suwak) jest popsuty, należy ją najpierw naprawić, a później prać. Inaczej pranie spowoduje jeszcze większe szkody w miejscu uszkodzenia.

Jak prać kurtkę puchową ręcznie

W przypadku prania ręcznego kurtka (należy jej wcześniej rozpiąć suwak) powinna na początku zostać wymoczona w letniej wodzie, a następnie prana w ok. 40 stopniach Celsjusza z dodatkiem proszku do prania pierza. Odzież puchowa powinna być lekko ugniatana jak ciasto, jednak nie należy jej wykręcać ani gwałtownie uciskać. Bardzo trudno ją wypłukać, dlatego czynność tę powinno się wielokrotnie powtarzać, aby uniknąć zacieków. Podczas schnięcia co jakiś czas należy wyciskać wodę z kurtki (nie wykręcać, aby nie uszkodzić kurtki) albo odwirować ją w pralce przy 400 obrotach na minutę.

Jak prać kurtkę puchową w pralce

W przypadku prania kurtki puchowej w pralce, które jest polecane z wielu względów (oszczędność czasu i wysiłku, lepszy efekt czyszczenia i szybsze wyschnięcie ubrania), należy kurtkę wywróconą na lewą stronę zapiąć na suwak. Puch bardzo nasiąka wodą, dlatego nie powinno się odzieży puchowej prać z innymi rzeczami. Najbezpieczniejszy program do czyszczenia tego typu kurtek to ten przystosowany do prania delikatnych tkanin przy temperaturze nie wyższej niż 40 stopni Celsjusza. W tym przypadku również powinno się wykorzystać proszek do prania pierza. Zdecydowanie należy unikać wszelkiego rodzaju płynów zmiękczających, ponieważ może to uszkodzić pierze. Do bębna pralki można włożyć kilka czystych piłeczek tenisowych, które sprawią, że podczas prania puch będzie stale rozbijany i nie straci kształtu. Dobrym pomysłem jest powtórzenie płukania, aby uniknąć zacieków. Na zakończenie warto odwirować kurtkę puchową przy 400 obrotach na minutę.

Suszenie kurtki puchowej po praniu powinno odbywać się w suszarce elektrycznej ustawionej temperaturę nie wyższą niż 40 stopni, gdyż wyższa może przypalić pierze. Zdecydowanie nie należy suszyć odzieży puchowej na wieszaku, bo wyciągnie się i zmieni swój normalny kształt. Jeśli nie dysponujemy elektryczną suszarką, kurtkę należy delikatnie przenieść na płaską powierzchnię, równomiernie rozłożyć i rozbić wszelkie grudki z pierza. Suszenie kurtki puchowej to proces żmudny i zajmuje czasami kilka dni. Ale nie powinno się przyśpieszać tego procesu, gdyż puch może zmienić swoją objętość, a sama kurtka straci sprężystość i dobry wygląd.