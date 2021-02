Za chwilę wiosna! Ten miły komunikat aż napawa słodkim dreszczem radości. Już za chwilę wyniesiemy do piwnicy, albo włożymy do najgłębszych czeluści szafy puchowe kurtki, szaliki, czapki i choć tak wygodne, to zdecydowanie już zbędne zimowe buty. Dla miłośniczek płaszczów lada moment rozpocznie się najlepszy okres w roku. Wiosenne płaszcze to najlepsze stylizacyjne dodatki, które podkreślają krojem figurę, zakrywają to, za czym nie przepadamy, a poza tym idealnie pasują do dodatniej, ale przecież wciąż chłodnej temperatury. My przyglądamy się już gwiazdom, by zorientować się, co najlepiej wybrać podczas wiosennych zakupów. Uwagę przyciąga zdecydowanie płaszcz Pauliny Sykut-Jeżyny, która postawiła na ponadczasowy wzór!

Paulina Sykut-Jeżyna na wiosennym spacerze z rodziną

Paulina Sykut-Jeżyna zdecydowała się na wyjątkowo klasyczny wzór. Pierwszy wiosenny spacer z rodziną był dobry pretekstem do casualowej i niewymuszonej stylizacji. Dlatego właśnie Paulina wybrała klasyczny, pasujący do wielu wzorów i kolorów,szaro-beżowy płaszcz w kratkę o kroju marynarki.

Do tego typu płaszcza, szczególnie w jeszcze chłodne dni przyda się szalik i czapka. Paulina postawiła na lekko wyglądający szary zestaw, który świetnie koresponduje z odcieniem płaszcza. Całość uzupełniła sweterkiem w odcieniu szarości i spodnie z rozszerzanymi nogawkami.

Podobne wzory na wiosennych płaszczach znajdziemy w wielu sieciówkach. W Mohito za taki płaszcz, wiązany czarnym paskiem w talii (doskonale podkreślający kształty!) zapłacimy 99 złotych! Z kolei w Reserved znajdziemy podobny, ale znacznie luźniejszy wzór, idealny gdy lubimy nosić obcisły dół, rajstopy czy wąskie spodnie; także w cenie 99,99 złotych.

W przypadku takich modeli możemy pozostać wierne szarości, która jak wiemy, jest niezawodnym kolorem, dzięki czemu możemy bardziej zaszaleć z wyrazistymi dodatkami w mocnych kolorach. Nie oszukujmy się, pewnie i tak Wasze i nasze serca podbije najbardziej klasyczna ze stylizacji, czyli płaszcz w szarą kratkę wiązany w talii i kozaki, to jest po prostu ponadczasowe!

Paulina Sykut -Jeżyna postawiła na ponadczasowy wzór w kratkę. Podobny znajdziemy w wielu sklepach. Poniżej propozycja Mohito. Dzięki paskowi możemy podkreślić talię, albo postawić na bardziej luźny look.

mat. prasowe Mohito

Kratka nie zawsze musi się wiązać z szarością czy beżem. Dziś dostaniemy podobne wzory w wielu kolorach. Ten płaszcz z Reserved za 99,99 złotych w odcieniu pistacji to strzał w dziesiątkę!