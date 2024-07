Kurtkę puchową, wbrew powszechnej opinii, można prać zarówno w pralce, jak i ręcznie. Jeśli zdecydujemy się na pranie mechaniczne, pamiętajmy o ustawieniu jak najniższej temperatury.

Przy wyborze sposobu prania puchowej kurtki decydujące są oznaczenia na metce. Jeśli nie ma tam zakazu prania w pralce lub adnotacji o konieczności czyszczenia chemicznego, śmiało możemy prać kurtkę samodzielnie.

Pranie kurtki puchowej w pralce

Zanim kurtka trafi do pralki, trzeba pamiętać o zapięciu wszystkich rzepów, zamków i kieszeni. Zalecane jest ustawienie programu z jak najniższą możliwą temperaturą (30 stopni jest odpowiednie), przy użyciu małej ilości proszku, lub płynu do prania. By uniknąć zbijania puchu, powinniśmy wrzucić do pralki od trzech do czterech piłeczek tenisowych. Po praniu roztrzepujemy kurtkę przy pomocy np. trzepaczki do dywanów.

Pranie kurtki puchowej ręcznie

Przygotowujemy dużą miskę w której zmieści się nam kurtka puchowa. Potem wlewamy ciepłą wodę i dodajemy 3 miarki płynu do prania odzieży puchowej. Zostawiamy namoczoną kurtkę na 5 minut w misce. Potem zaczynamy prać ręcznie skupiając się na brudnych miejscach. Na koniec płuczemy kurtkę w letniej wodzie.

Suszenie kurtki puchowej

Kurtki puchowej nie suszymy na kaloryferze. Należy powiesić ją w przewiewnym miejscu i co jakiś czas obracać, roztrzepując puch. Kurtkę puchową zawsze suszymy rozłożoną w poziomie, gdy zaczniemy ją suszyć na klamerkach lub na wieszaku, mokry puch opadnie na dół.

Czyszczenie chemiczne kurtki puchowej

Jeśli chcemy pozbyć się jedynie plamy z puchowej kurtki, możemy użyć benzyny ekstrakcyjnej. Nie zniszczy ona materiału ani puchu. Po usunięciu plamy powinniśmy dobrze wywietrzyć kurtkę, by nie było czuć zapachu benzyny.