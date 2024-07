1 z 8

Fryzura w stylu Justyny Steczkowskiej

Justyna Steczkowska zachwyca nieskazitelną fryzurą. Błyszczące, gęste i puszyste włosy to jej znak rozpoznawczy. Takie pełne objętości włosy to marzenie wielu kobiet. Taki efekt można osiągnąć nawet przy cienkich włosach. Jak to zrobić? Wystarczy odpowiednia stylizacja. Kilka akcesoriów, kilka dobrych kosmetyków i burza włosów gotowa!

Efekt objętości XXL uzyskasz dzięki odpowiednim preparatom: szamponom, odżywkom oraz produktom do stylizacji, które sprawiają, że włosy wyglądają, jakby było ich znacznie więcej niż w rzeczywistości. Warto również sięgnąć po odpowiednie szczotki do włosów, a nawet prostownicę, unoszącą włosy u nasady. Efekt gwarantowany!

