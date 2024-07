14 lutego już tuż-tuż - najwyższy czas, by pomyśleć o walentynkowym prezencie dla ukochanego - chłopaka, męża lub narzeczonego! Wiedziałaś, że większość z nas kupuje upominki „dla siebie’’ - takie, które same chciałybyśmy dostać? To, co nam się podoba, niekoniecznie może ucieszyć jego - dlatego przy wyborze najlepiej kierować się jego „męskimi’’ zainteresowaniami. Audiofil z pewnością marzy o świetnych słuchawkach, gadżeciarz pokocha swój nowy smartwatch, a jeśli uwielbia dobrze wyglądać - koszula w jego ulubionym fasonie (i mucha - do kompletu!), stylowy portfel, spinki do mankietów lub - jeśli dysponujesz większą kwotą - wysokiej jakości zegarek sprawią mu wiele radości!

Walentynkowy prezent wybrany? Sprawdź jego cenę w sklepie internetowym - tam często znajdziesz specjalne oferty promocyjne! Przed Świętem Zakochanych wiele sklepów online przygotowało spore obniżki. Prezent możesz odebrać w salonie stacjonarnym lub zamówić przesyłkę do biura - dzięki temu on nie będzie nic podejrzewał ;) Zobacz nasze pomysły na walentynkowy upominek dla niego!

Elegancka mucha Vistula w okazyjnej cenie: 62,30 zł (cena regularna: 89 zł) - www.vistula.pl

Duża mucha marki Vistula w kolorze bordowym, wykonana w 100% z jedwabiu. Zapinana na haczyk. www.vistula.pl

Smartwatch HUAWEI TalkBand B2 w cenie 862,99 zł (cena regularna: 959,44 zł) - www.empik.com

Smartwatch HUAWEI TalkBand B2 w kolorze złotym, z brązową skórzaną bransoletą. Zapewnia swobodę rozmowy mino zajętych rąk. Posiada 6-stopniowy czujnik monitorowania aktywności, wbudowaną żywotną baterię, możliwość mierzenia rytmu snu, intuicyjny dotykowy interfejs na ekranie PMOLED o wielkości 0.73 oraz wbudowany pager. www.empik.com

Koszula z kolekcji Medicine w cenie 99,90 zł - www.answear.com

Koszula Medicine - model Wonderland - wykonana z wzorzystej tkaniny (100% bawełna) Zapinana na guziki, posiada lekko usztywniony kołnierzyk typu button-down. Fason: slim. www.answear.com

Słuchawki dynamiczne Pioneer SE-MJ561, cena: 369 zł - www.euro.com.pl

Słuchawki dynamiczne Pioneer SE-MJ561 w kolorze złotym - wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki, które zapewniają głęboki wyważony bass. Atrakcyjne wariacje kolorystyczne pozwolą dopasować słuchawki do stylu użytkownika. Miękkie, wysokiej jakości wykończenie sprawia, że słuchawki idealnie dopasowują się do głowy, a słuchanie jest niezwykle komfortowe. www.euro.com.pl

Brązowy portfel Wittchen, cena: 399 zł - www.wittchen.com

Brązowy, męski portfel Wittchen z kolekcji Lizard - bardzo starannie, ręcznie wykonany portfel ze skóry naturalnej. Logo - metalowa blaszka z herbem WITTCHEN w kolorze starego złota. Idealny dla ceniących sobie klasyczne rozwiązania w eleganckiej formie. Portfel posiada: miejsce na bilon zamykane na napę; 3 kieszenie na banknoty; 5 kieszeni, w tym 3 przezroczyste; 8 miejsc na karty kredytowe. www.wittchen.com

Zegarek Certina DS Podium, cena: 1360 zł (cena regularna: 1895 zł) - www.wkruk.pl

Zegarek Certina DS Podium wykonany ze stali szlachetnej męski zegarek w nowoczesnym stylu. To jeden z najpopularniejszych - i najczęściej kupowanych - modeli luksusowej marki Certina. Niebieska tarcza ze szkła szafirowego, wbudowany chronograf, wodoodporność: 100 m. www.wkruk.pl

Książka „Rzeczowo o modzie męskiej”, autor: Michał Kędziora „Mr Vintage’’, cena: 49,90 zł - www.answear.com

Książka „Rzeczowo o modzie męskiej” to kompleksowy, przystępnie napisany przewodnik po świecie mody męskiej. Przeznaczony jest dla panów bez względu na wiek i preferowany styl. W książce znajdziesz praktyczne porady i wskazówki, a także liczne ciekawostki na temat ubioru i historii legendarnych modeli. www.answear.com

Spinki do mankietów z możliwością osobistego grawerunku Lilou, cena: 399 zł - www.lilou.pl

- srebrne, w kształcie kwadratów, ozdobione szafirami w kolorze niebieskim. Możlilwość wyboru innego kształtu i koloru spinki oraz kryształów. - www.lilou.pl

Książka Filipa Springera: „Miasto Archipelag’’, cena promocyjna: 44,99 zł (cena regularna: 49 zł) - www.empik.com

„Miasto Archipelag’’ wyd. Karakter (2016) to nowy tytuł jednego z najlepszych polskich reportażystów. Filip Springer przejechał całą Polskę od Słupska po Krosno i od Suwałk po Wałbrzych, żeby zobaczyć, jak żyje się dziś w miastach, które w 1999 roku utraciły status stolicy województwa. Poznał ich historię, rozmawiał z mieszkańcami. Spotykał przedsiębiorców, artystów, aktywistów i bezrobotnych. Zaglądał do lokalnych warsztatów i kafejek, odwiedzał upadłe fabryki i prężnie rozwijające się firmy, dworce i McDonald'sy. Pytał ludzi o to, z czego są w swoim mieście dumni, co ich cieszy, a co chcieliby zmienić. Z książki wyłania się niejednoznaczny, migotliwy obraz Polski – gdzie wszystko może się zdarzyć i nic nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. www.empik.com