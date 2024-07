Faux bob, czyli półdługa fryzura ze sprytnie podwiniętych włosów, jest idealna nie tylko na przyjęcie - to też świetny test, jeśli zastanawiasz się, czy obciąć włosy! Jej zrobienie zajmuje tylko chwilę, efekt jest niezwykle elegancki, a tak odmieniona będziesz gwiazdą wieczoru.

Reklama

Na rozdaniu Złotych Globów Kate Winslet i Amber Heard udowodniły, że "oszukany" bob jest supermodny! (zobacz: Oto najlepsze makijaże i fryzury gwiazd z rozdania Złotych Globów 2016! Zagłosuj na swój typ)

Jak zrobić fryzurę typu faux bob?



Ta fryzura tylko wygląda na skomplikowaną. Wszystko jest kwestią konstrukcji! Aby ją zrobić potrzebujesz specjalnej gumki o dwóch pętlach (krótkiej i długiej) lub zwykłej gumki, cienkiej, elastycznej opaski i kilku wsuwek. Po umyciu włosów odpowiednio je przygotuj: nałóż piankę zwiększającą objętość, wysusz, a u nasady użyj suchego szamponu. Pasma możesz dodatkowo pofalować lokówką (w tym wypadku użyj dodatkowo sprayu utrwalającego skręt loków).

Wydziel partię włosów na koronie głowy i pozostaw ją w luźnych pasmach po bokach głowy. Resztę włosów zbierz poniżej karku w kucyk. Gumkę odsuń w stronę końcówek do wysokości, do której ma sięgać twoja fryzura. Teraz załóż na głowę elastyczną opaskę (lub większą pętlę specjalnej gumki do faux bobów), na czubek głowy, w pozycji od ucha do ucha. Z tyłu głowy pod opaskę podwiń kucyk, a z przodu zasłoń ją włosami, które zostawiłaś luźne, zaczesując je do tyłu i na boki oraz podwijając końce od zewnątrz pod opaskę. Rób to ostrożnie, pasmo po paśmie, układając włosy w pożądany kształt fryzury. Dodatkowo od spodu umocuj pasma wsuwkami - jeśli chcesz, te z przodu zostaw luźne. Całość koniecznie spryskaj lakierem!

Zobacz także

Zobacz także: fryzury na boba - komu pasują

Zobacz: Fryzura na walentynkową randkę? Weź przykład z gwiazd i... zaszalej z warkoczem!

Amber Heard

EastNews

Edyta Górniak

EastNews

Kate Winslet

EastNews

Do zrobienia "oszukanego" boba mogą ci się przydać:

Gumka do fryzury typu faux bob Alterna - tive Styling Band, Alterna, 20 zł (Hair2go.pl)

Materiały prasowe

Termoaktywny spray High Definition Style DEF Thermic, Montibello, 39 zł

Materiały prasowe

Ochronny spray Humidity Blocker, Joico, ok. 110 zł

Materiały prasowe

Reklama

Brylantyna Bumble and bumble, 109 zł (Sephora)