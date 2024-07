1 z 8

Lady Gaga na rozdaniu Złotych Globów 2016

Tegoroczna ceremonia rozdania Złotych Globów obfitowała nie tylko we wspaniałe kreacje (zobacz: Spektakularne stylizacje na Złotych Globach 2016! Która najlepsza? Wybierz! ), ale również świetne fryzury i makijaże! Od klasycznych czerwonych ust i smookey eyes po bordowe powieki i kontrolowany „bałagan’’ na głowie - gwiazdy po raz kolejny dostarczyły nam wiele urodowych inspiracji. Czyj look spodobał wam się najbardziej? Zajrzyjcie do naszej galerii i oceńcie!

Lady Gaga w stylu retro: blond fale, kreska na powiekach... Do pełnej stylizacji na Marilyn Monroe brakuje tylko czerwonych ust!

