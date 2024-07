Na premierze filmu „Listy do M. 2” dużą uwagę przykuwała Katarzyna Zielińska. Aktorka postawiła na czerń i…. wygrała! Jej przepis na sukces był zaskakująco prosty. Wystarczyła klasyczna suknia do ziemi marki Just Paul i mała czarna torebeczka z frędzlami Christiana Louboutina (kosztuje 5165 zł). Gwiazda do czarnej kreacji dobrała kolczyki i pierścionek Swarovskiego.

Reklama

My jesteśmy pod wrażeniem! A wam, jak się podobała ta stylizacja aktorki?

Zobaczcie też: Małgorzata Kożuchowska w odważnej kreacji na premierze "Listów do M. 2". Tylko ona mogła ją założyć!

Zobacz także

Katarzyna Zielińska w eleganckiej sukni marki Just Paul

ons.pl

Odsłonięte plecy... Hot or Not?!

ons.pl

Podoba Wam się jej toreba?! Pasuje do jej kreacji?

ons.pl

Torba z frędzlami Christian Louboutin, cena 5165 zł

Materiały prasowe

Kolczyki marki Swarovski, 399 zł

Materiały prasowe

Pierścionek marki Swarovski, 899 zł

Materiały prasowe