Katarzyna Cichopek to prawdziwa ulubienica paparazzi. Fotoreporterzy często "przyłapują" gwiazdę, gdy ta opuszcza studio TVP po zakończonym dyżurze w "Pytaniu na śniadanie". Tak się stało również i tym razem. Jak prezentowała się aktorka? Sami spójrzcie!

Katarzyna Cichopek w dobrym humorze opuszcza studio TVP. ZDJĘCIA

Katarzyna Cichopek to zdecydowanie jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd stacji TVP. Aktorka od ponad dwóch dekad gra w serialu "M jak miłość", a dodatkowo od ponad roku jest w gronie prowadzących "Pytania na śniadanie". To jednak nie wszystko, bo ostatnio gwiazda została również jurorką programu "You Can Dance. Nowa generacja". Jak widać, gwiazda nie może narzekać na nudę, ale nawet pomimo tak wielu obowiązków zawodowych Katarzyna Cichopek zawsze dba o swoje stylizacje, aby w każdej sytuacji prezentować się nienagannie.

Tym razem aktorka wybrała wygodną stylizację, którą uzupełniła drogim dodatkiem. Zobaczcie sami.

Katarzyna Cichopek postawiła na biało-niebieskie barwy - wybrała T-shirt z nadrukiem, białe, obcisłe spodnie, niebieską marynarkę oraz sportowe, białe buty od Louis Vuitton, a także torebkę - nerkę tej samej marki. To zdecydowanie najdroższy dodatek w najnowszej stylizacji gwiazdy, bo aby mieć taką torebkę w swojej szafie trzeba liczyć się z wydatkiem ok. 30 tysięcy złotych!

Katarzyna Cichopek opuszczała studio stacji TVP w bardzo dobrym humorze i chętnie uśmiechała się do paparazzi. Czyżby ta słoneczna, wiosenna pogoda naładowała ją tak pozytywną energią? Zobaczcie więcej najnowszych zdjęć gwiazdy! Jak Wam się podoba jej stylizacja?