Katarzyna Cichopek nie rozstaje się z torebką za 17 tys. złotych! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Katarzyna Cichopek to zdecydowanie jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd TVP - nic więc dziwnego, że często widzimy nowe zdjęcia wykonane przez paparazzi, gdy gwiazda opuszcza studio stacji. Tak się stało również i tym razem! Aktorka najwyraźniej jeszcze czuje letnią aurę, bo wybrała stylizację w iście wakacyjnych kolorach. Szczególne wrażenie robią jednak trampki za prawie 4 tysiące złotych! Zobaczcie nowe zdjęcia paparazzi. Zobacz także: Bosa Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spacerują po gmachu TVP. Zdjęcia paparazzi Katarzyna Cichopek w modnym garniturze i hitowych trampkach opuszcza studio TVP! Zdjęcia paparazzi To zdecydowanie bardzo dobry rok dla Katarzyny Cichopek pod względem rozwoju zawodowego. Gwieździe w ostatnim czasie stacja TVP powierzyła sporo nowych projektów, m.in. Katarzyna Cichopek została jurorką w programie "You Can Dance" , poprowadziła u boku Macieja Kurzajewskiego Festiwal w Opolu, a także została gospodynią programu "Operacja Aranżacja" w TVP Kobieta. Oprócz tego aktorka w dalszym ciągu oczywiście pracuje na planie "M jak miłość", a także jest prowadzącą "Pytania na śniadanie". Ostatnio także Katarzyna Cichopek pojawiła się na planie "Jaka to melodia" . Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel z córką na rozpoczęciu roku szkolnego. ZDJĘCIA PAPARAZZI Grafik Katarzyny Cichopek jest zatem wypełniony po brzegi, ale gwiazda z pewnością na to nie narzeka. Zawsze, gdy opuszcza studio TVP, widzimy ją w dobrym humorze - tak się stało również i tym razem! Oczywiście patrząc na nowe zdjęcia gwiazdy nie sposób nie zwrócić uwagi na jej stylizację. Aktorka zdecydowała się jeszcze utrzymać swój look w letnim klimacie - postawiła na różową marynarkę i szerokie spodnie na gumce w tym samym kolorze. Do tego zestawu Katarzyna...