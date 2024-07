Stosowanie domowego botoksu na włosy polega na nakładaniu na umyte włosy wodnistej zawartości ampułki rozmieszanej z odżywką. Zabieg wykonuje się raz w tygodniu. Można też rozprowadzić samą zawartość ampułki na myte włosy, osłonić je folią bądź czepkiem i pozostawić na noc.

Jak wygląda profesjonalny zabieg nałożenia botoksu na włosy?

Botoks na włosy zastosowany w salonie fryzjerskim to trójfazowa procedura odbudowująca zniszczoną wewnętrzną strukturę włosa. Stosuje się go zwłaszcza po zabiegach chemicznych oraz do bardzo delikatnych i łamliwych włosów. Fryzjer otwiera łuski włosa specjalnym szamponem czyszczącym, małą strzykawką aplikuje serum, a następnie maseczką zamyka łuski włosa wraz ze składnikami preparatu w jego wnętrzu. Rezultaty są widoczne natychmiast i utrzymują się do 10 myć. Po zabiegu najlepiej myć włosy co 2-3 dni. Poleca się serię zabiegów w tygodniowych odstępach. Po kuracji włosy się wzmacniają, odbudowują swą strukturę, błyszczą, są mniej podatne na uszkodzenia. Wzrasta też efekt koloryzacji oraz wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych.

Najefektowniejsze samodzielne wykonanie zabiegu z wykorzystaniem botoksu na włosy

Botoks na włosy jest zabiegiem medycyny estetycznej, który od niedawna z powodzeniem można samodzielnie wykonać w domu. W sklepach internetowych można zakupić ampułki, które można stosować bez konieczności umawiania się na wizytę w salonie fryzjerskim. Za cenę około 26 złotych otrzymamy 6 sztuk ampułek po 10 ml, z czego każda powinna wystarczyć na 3 użycia. Przeznaczone są do zadań specjalnych, mają skoncentrowany skład i zawierają takie aktywne związki, jak:

keratyna (naprawia strukturę włosa),

kolagen (nawilża i odżywia),

kwas hialuronowy,

pantenol,

olej arganowy (odpowiedzialny za młody wygląd włosów, ich połysk i wzmocnienie),

łagodny silikon.

Zawartość ampułki ma lepką, wodnistą konsystencję o przyjemnym zapachu. Można ją nakładać na świeżo umyte włosy, okręcić głowę folią bądź założyć czepek i spłukać po około 30 minutach, zostawić na włosach na noc bez spłukiwania lub wymieszać z odżywką na bazie olejków. Włosy po botoksie stają się gładkie, miękkie, nawilżone. Przy grubych włosach, które się puszą osiągniemy efekt wygładzenia, cienka czupryna pogrubi się, a włosy uelastycznią. Gospodarka wodna we wnętrzu włosa zostaje wyrównana (dzięki kwasowi hialuronowemu, który ma zdolność utrzymania 1000 razy większej ilości wody niż jego masa) – dłużej utrzymuje on wilgoć, a więc zabiegi stylizacyjne i pielęgnacyjne przyniosą widocznie lepsze skutki. Kuracja botoksem na włosy w postaci dodawania go do odżywki i stosowania raz w tygodniu wystarczy na 4-5 miesięcy.

