Sok z cebuli działa stymulująco na skórę głowy przez to również na włosy, powodując ich wzrost. Wykonywanie masaży podczas aplikowania wcierek i maseczek dodatkowo wzmaga ukrwienie skóry i pobudza mieszki włosowe do pracy. Domowe mikstury z cebuli są bardzo proste do przygotowania i co najważniejsze – skuteczne.

Reklama

Mimo, że wcieranie soku z cebuli to jeden z tzw. „babcinych sposobów na włosy” jego efektywność została potwierdzona naukowo, ponieważ cebula zawiera dużo siarki i kwercetyny.

Działanie cebuli na włosy

Maseczki i wcierki z cebuli przyspieszają porost włosów, nawet u osób cierpiących na łysienie plackowate. Dzięki zawartości dwóch bardzo ważnych składników: siarki, która jest jednym z podstawowych budulców włosa oraz stymulującej porost włosów kwercetyny. Ponadto związki te wykazują właściwości antyseptyczne, antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Co więcej kwercetyna działa antyhistaminowo, dzięki czemu sok i miąższ z cebuli łagodzi reakcje alergiczne.

Efekty stosowania wcierki i maseczki z cebuli na włosy

Naturalne sposoby na wzmocnienie i pobudzenie włosów do wzrostu niestety wymagają czasu, systematyczności i cierpliwości. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym stosowanie preparatów z cebuli jest jej bardzo intensywny aromat. Jednak gdy wcierki i maseczki są wytrwale wmasowywane w skórę głowy, to po upływie około 4-6 tygodni można zobaczyć rezultaty. Włosy są lśniące, odżywione i pojawiają się nowe, małe włoski, tzw. baby hair.

Zobacz także

Jak wycisnąć sok z cebuli

Aby uzyskać czysty sok z cebuli wystarczy obrane warzywo: wrzucić do sokowirówki, zblendować lub zetrzeć na tarce (na najmniejszych oczkach). Powstałą masę przełożyć na czystą ściereczkę – najlepiej z gazy lub bawełny i wycisnąć sok do ceramicznej miseczki. Soku można używać do wcierek, natomiast cebulowy mus będzie doskonały jako maseczka. Maseczki i wcierki najlepiej stosować jak najczęściej. Kilka razy w tygodniu, do uzyskania pożądanych efektów – czyli przez minimum 4-6 tygodni. Zapach cebuli jest trudny do zniesienia, ale niestety, osoby którym zależy na efekcie powinny się do niego przyzwyczaić. Utrzymuje się on tylko na mokrych lub wilgotnych i bardzo zniszczonych włosach. Pomóc wtedy może ulubiony olejek eteryczny lub sok z cytryny. Po zmieszaniu olejku lub soku z wodą rozciera się go na włosach – wcześniej dokładnie umytych.

Maseczka z cebuli na włosy – przepis

Maseczka do włosów z cebuli jest bardzo prosta do wykonania. Jedną cebulę (nie ważne jaką: białą, cukrową, dymkę, czerwoną) należy obrać i zetrzeć na tarce lub zblendować na gładką masę. Następnie należy dodać łyżeczkę oleju łopianowego (w przypadku łupieżu), oleju z czarnuszki, kokosowego lub oliwy z oliwek., dokładnie wymieszać, aby wszystkie składniki połączyły się ze sobą.

Maseczkę należy modyfikować ze względu na rodzaj włosów – w przypadku normalnych nic już nie dodawać, natomiast jeżeli włosy są:

tłuste – dodać pół łyżeczki olejku arganowego i kilka kropel alkoholu,

– dodać pół łyżeczki olejku arganowego i kilka kropel alkoholu, suche - dodać dodatkową łyżeczkę oleju.

Maseczkę nakłada się na lekko zwilżone wodą, nieumyte włosy i wykonuje delikatny masaż, wcierając ją we włosy i skórę głowy przez co najmniej 5 minut. Maseczka powinna zostać na włosach (najlepiej pod ręcznikiem lub czepkiem kąpielowym) przez około 2 (tłuste włosy) lub 1 godzinę (włosy suche i normalne). Następnie maseczkę trzeba spłukać bardzo obficie letnią wodą i umyć delikatnym, ziołowym szamponem – jeżeli jest taka potrzeba nawet 2-3 razy.

Wcierka z cebuli na włosy – przepis

W celu przygotowania wcierki należy najpierw wycisnąć sok z cebuli. Nawet w przypadku długich włosów wystarczy jedno, średniej wielkości warzywo. Jeżeli sok jest zbyt mocny, można go delikatnie rozcieńczyć przegotowaną, letnią wodą. Wcierkę należy wmasować opuszkami palców w skórę głowy, wykonując 10 minutowy masaż. Sok można pozostawić na włosach na 10-15 minut lub od razu umyć włosy delikatnym, ziołowym szamponem. Czas stosowania jest taki sam jak w przypadku maseczki z cebuli. Ponieważ wcierka to jedynie sok – bez cebulowego miąższu – zapach jest delikatniejszy. Dlatego ten wariant pielęgnacji osłabionych i wypadających włosów jest odpowiedniejszy dla osób źle znoszących intensywny aromat cebuli.

Skórę głowy można również smarować cebulą w plastrach. Jest to jednak mało komfortowe, szczególnie dla osób posiadających długie włosy.

Wcierkę oraz maseczkę z cebuli należy użyć od razu po przygotowaniu.

Reklama