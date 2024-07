Motywy ludowe są bardzo popularne w krajach Europy Wschodniej. W Polsce najczęściej pojawiają się akcesoria ze wzorem łowickim oraz góralskim. Biżuteria w stylu folk pasuje do wielu stylizacji (sukienek, bluzek). Kolczyki, korale oraz zegarki można kupić w sklepie internetowym lub na stoisku targowym.

Poza biżuterią, popularne są również ubrania (sukienki, bluzki, spódnice) z motywami folkowymi oraz chusty. Ludzie często kupują również akcesoria domowe w stylu ludowym: czajniki, zegary ścienne, deski do krojenia czy kubki.

Do czego pasuje biżuteria w stylu folk?

Sztuka ludowa najpełniej wyraża się w biżuterii, która pasuje do wielu stylizacji typu etno lub boho. Z długą, czarną sukienką idealnie komponują się duże (czerwone, zielone bądź niebieskie) korale z motywem góralskim. Kobiety wybierają również drobne kolczyki wkręty bądź wyraźne, wiszące kolczyki posiadające wzór ludowy. Popularne są także duże bransoletki z materiałowych kulek, które pasują do bluzek o jednolitym kolorze. Barwne zegarki z malowanymi kwiatkami i listkami ciekawie komponują się latem z opaloną skórą oraz kolorowymi ubraniami. Wzorzysta biżuteria folkowa jest bardzo efektowna, dlatego najlepiej pasuje do jednobarwnych stylizacji – w ten sposób najlepiej wyeksponować kolczyki, naszyjnik lub zegarek.

Jak wybrać kolczyki, naszyjniki oraz zegarek w stylu folk?

Biżuteria w stylu folk powinna być dopasowana do osoby, która ją nosi. Jeśli dziewczyna ma drobną buzię, wybierze małe kolczyki z motywem ludowym, podkreślające urodę. Podobnie jest w przypadku naszyjników oraz wisiorków. Sylwetka kobiety ma duże znaczenie, jeśli chodzi o wybór odpowiednich dodatków, nie tylko z motywami ludowymi. Zegarek jest neutralnym rodzajem biżuterii, jednak bardziej pasuje młodym osobom.

Gdzie znaleźć biżuterię folkową?

Biżuteria folkowa dostępna jest w sklepach stacjonarnych oraz internetowych. Korale, bransoletki oraz kolczyki można kupić na stoisku targowym lub skorzystać z platformy płatniczej, na której dostępnych jest bardzo dużo dodatków rękodzielniczych. Wiele osób wykonujących biżuterię typu handmade, w tym biżuterię z motywem ludowym, posiada swoje strony internetowe, na których można dostać folkowe kolczyki, naszyjniki lub zegarki.

