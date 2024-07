Styl boho to obecnie jeden z najczęściej wybieranych motywów przewodnich podczas organizacji wesel. Odchodzi się od sztywnej elegancji na rzecz luzu, naturalności oraz eklektyzmu. Dodatki i dekoracje ślubne w stylu boho powstają z połączenia mody hippie i cygańskiej. Prostota i oszczędność łączą się z fantazją i nutką romantyzmu.

Styl boho w modzie został odkryty przez stylistów na początku XXI wieku. Luźny sposób ubierania, w którym długie, powłóczyste spódnice łączą się z wzorami etnicznymi, kwiatami, koronkami, skórą i jeansem, jako pierwsze upodobały sobie Kate Moss i Sienna Miller. Z coraz większą odwagą stylem tym inspirują się również pary młode.

Suknia ślubna boho

Projekty boho są bardzo popularne w salonach sukien ślubnych – panny młode chętnie je wybierają, by czuć się swobodnie i dziewczęco. Kreacje takie sprawiają wrażenie lekkości, ponieważ mają dużo koronkowych wstawek, a brakuje w nich kilkuwarstwowej podszewki, która powoduje, że dół sukni jest rozłożysty. Suknie ślubnie boho sięgają do ziemi, ale opadają swobodnie. Często są w nie wkomponowane falbanki. Jeśli chodzi o górę, można wybrać wiele opcji – długi, krótki rękaw, ramiączka, bez ramiączek (w zależności od typu figury). Największą popularnością cieszą się zestawy spódnica + koronkowa, przylegająca do ciała góra, która odsłania kawałek brzucha oraz kreacje szyte w całości z koronki. Kolorem sukni ślubnych boho jest złamana biel, która świetnie komponuje się z czerwienią i butelkową zielenią. Pan młody może sobie dodać nonszalancji charakterystycznej dla stylu boho, wybierając jasnobrązowy, szmaragdowy lub bordowy garnitur.

Fryzura i dodatki dla panny młodej w stylu boho

Panna młoda w stylu boho musi zadbać nie tylko o suknię, lecz także o dodatki, bez których nie da się osiągnąć w pełni zadowalającego efektu. Nieodłącznym atrybutem boho-dziewczyny jest wianek lub inna ozdoba na głowę (np. opaska), która dobrze wygląda w połączeniu z welonem. Do wianka warto dobrać bukiet z kolorowych, polnych kwiatów (najlepiej ze sporą domieszką zieleni). Niebagatelną rolę odgrywa też fryzura. Panny młode w stylu boho powinny mieć pofalowane i rozpuszczone lub tylko lekko podpięte włosy. Makijaż w stylu boho powinien być delikatny, w naturalnych kolorach: beżu, brązu, różu, zieleni. Błysku można dodać kolorem złota.

Ślub i wesele w stylu boho – wybór sali i dekoracje

Organizacja wesela w stylu boho nie jest możliwa w każdym wnętrzu, dlatego decydując się na przyjęcie z takim motywem przewodnim, trzeba dobrać odpowiednią salę. Najlepiej, by była jak najbardziej oszczędna pod względem wystroju – taka nadaje się do samodzielnego udekorowania. Na wesela boho idealne są drewniane lokale, w których dominują ciepłe kolory. W takich miejscach czuje się swobodę i bliskość z naturą. Trzeba zrezygnować z błyszczących, wystawnych dodatków glamour na rzecz prostych, samodzielnie wykonanych – słoików ze świecami, papierowych lampionów, szklanych wazonów oplecionych sznurkiem sizalowym. Warto pamiętać o roślinności – im jej więcej, tym lepiej. W stylu boho pierwsze skrzypce gra zieleń, powinna się więc znaleźć na każdym stole, np. w formie bluszczu lub kwiatu paproci. Warto zadbać, by taki motyw pojawił się również na zaproszeniach.

