Podczas wyboru sali weselnej – wbrew pozorom – niewielkie znaczenie ma sam wystrój, który łatwo można zmienić. Liczą się: dobre jedzenie, wielkość pomieszczenia i jego rozplanowanie przestrzenne, odległość lokalu od kościoła oraz brak ukrytych kosztów.

Salę weselną w najbardziej obleganych lokalach trzeba często rezerwować już na 3 lata przed ślubem. Co sprawia, że niektóre miejsca cieszą się aż takim powodzeniem? Okazuje się, że decydują przede wszystkim względy praktyczne.

Jaka powinna być sala na wesele?

Pośpiech przy wyborze sali weselnej nie jest wskazany, niemniej jednak im szybciej zapadnie decyzja, tym mniej przedślubnego stresu będzie przeżywać przyszła para młoda. Narzeczeni planujący zorganizowanie przyjęcia na wsi powinni rozpocząć poszukiwania dużo wcześniej niż ci, którzy woleliby urządzić wesele w dużym mieście. To właśnie w lokalach na uboczu najszybciej zaczyna brakować wolnych terminów. Są to miejsca oblegane nie tylko przez okolicznych mieszkańców, ale przez wszystkich, którym zależy na skromnej uroczystości – a takich par ciągle przybywa. Jeszcze niedawno decydującym czynnikiem był wygląd sali: im była wytworniejsza, tym bardziej pożądana. Teraz zmieniła się formuła urządzania wesel – ceni się minimalistyczne wnętrza, do których można wnieść jak najwięcej własnych dekoracji. Wiąże się to z rosnącą popularnością imprez tematycznych: w stylu rustykalnym, boho, słowiańskim czy inspirowanym ulubionymi filmami pary młodej (np. „Alicją w Krainie Czarów”).

Wskazówki dla poszukujących sali weselnej

Wybierając salę weselną, warto już na wstępie mieć określoną wizję przyjęcia (zdarzają się np. koncepcje, do których pasuje tylko drewniany lokal). Najistotniejsze jest to, by oczekiwania nie rozminęły się z rzeczywistością. Warto więc zwrócić uwagę na:

Wielkość sali

We wszystkich lokalach można dowiedzieć się, ile gości maksymalnie są w stanie pomieścić. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że czasem są to mocno zawyżone liczby. Dobrze jest obejrzeć salę w dniu ślubu innej pary, kiedy wszystko jest już gotowe na przyjęcie gości – można wtedy z dużą dokładnością ocenić, czy przy przewidzianej przez nas ilości osób miejsca będzie na tyle dużo, by ludzie nie czuli się stłoczeni.

Rozplanowanie przestrzeni

W niektórych lokalach utrudnieniem może być układ przestrzenny, zwłaszcza jeśli nie ma tam jednej, dużej sali, lecz kilka mniejszych. Wówczas w oddzielnej znajduje się parkiet, co sprawia, że muzycy nie mają kontaktu z gośćmi i dużo trudniejsze staje się zachęcenie ich do wspólnej zabawy.

Odległość od kościoła czy urzędu stanu cywilnego

Lokale weselne, które znajdują się na uboczu, mają często wokół duże ogrody czy zespoły parkowe. Ich lokalizacja może być jednak utrudnieniem – przede wszystkim dla gości (nie każdy może dotrzeć własnym samochodem), ale także dla samej pary. Nie ma sensu opóźniać rozpoczęcia przyjęcia o godzinę ze względu na konieczność dojazdu.

Menu weselne

Dobre jedzenie na weselu to połowa sukcesu, trzeba więc wybrać takie miejsce, gdzie na pewno będzie smacznie. Warto kierować się opiniami bliskich i własnymi doświadczeniami. Dobrą praktyką jest też degustacja potraw weselnych, którą oferują wszystkie profesjonalne lokale.

Tzw. „ukryte koszty”

W cenę „talerzyka” w każdym lokalu wliczone są inne usługi. Warto dopytać o wszystkie (także o dostępność pokrowców na krzesła czy bufetu z kawą i herbatą), by podczas obliczania kosztów po weselu nie okazało się, że niektóre wymagają dodatkowej opłaty.

Oprócz tych podstawowych kwestii ważne są także bardziej szczegółowe, np. dostępność managera lokalu w czasie trwania wesela. Dobrze jest więc przed oglądaniem lokali przygotować sobie listę pytań.

