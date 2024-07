Koszulki z postaciami z bajek są bardzo popularne, szczególnie wśród dzieci. Jednak dorośli, kobiety i mężczyźni, również noszą t-shirty z nadrukowanymi bohaterami z ulubionych kreskówek oraz komiksów. Takie koszulki można łączyć w różnych stylizacjach.

Reklama

W sklepach odzieżowych popularne są nie tylko koszulki z bajkowymi postaciami, ale również bluzy i pidżamy. Wybrane sieciówki w każdym sezonie (letnim, jesiennym, zimowym, wiosennym) proponują ubrania z bohaterami kreskówek.

Koszulki z postaciami z bajek, które noszą dzieci

W sklepach dla dzieci jest bardzo duży wybór koszulek, które posiadają bajkowe wzory. Najpopularniejsze są bajki Disneya. Wizerunki Myszki Miki, Kaczora Donalda lub księżniczek (Kopciuszka, Pocahontas) można znaleźć w większości sieciówek. Do koszulki z bajkową postacią dziewczynkom pasują zarówno spódniczki, jak i spodenki. Można znaleźć również sukienki, które przedstawiają postacie z bajek (np. z „Krainy lodu”). Do takiej stylizacji warto dobrać dodatki (torebkę, spinki, gumkę do włosów, wisiorek) z motywem z kreskówki. T-shirty z postaciami z bajek noszą również chłopcy. Rodzice wybierają dla nich najczęściej samochody z filmu „Auta” lub superbohaterów (Batmana, Spidermana).

Stylizacje dla kobiet z t-shirtami z bajkowymi motywami

Koszulki z postaciami z bajek są popularne również wśród kobiet. Luźna stylizacja z jeansami lub spódnicą do kolan to idealne rozwiązanie na wypad ze znajomymi na miasto lub grilla. Młode dziewczyny wybierają również t-shirty z bajkowymi motywami na festiwale muzyczne, aby się wyróżnić. Jeansowa bluza lub sportowa marynarka oraz trampki dopełniają stylizację, w której można pójść np. na uczelnię lub do baru.

Zobacz także

Męskie koszulki z postaciami z bajek - stylizacje

W sieciówkach znaleźć można również koszulki z postaciami z bajek dla mężczyzn. Zazwyczaj są to bohaterowie komiksów Marvela. T-shirt ciekawie komponuje się z koszulą w kratę, spodniami oraz wygodnymi butami (trampkami, adidasami). Taka stylizacja nadaje się na spotkanie ze znajomymi, wyjście do baru lub wypad za miasto.

Reklama