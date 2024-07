Najczęściej mężczyźni decydują się na krawat, który jest najbardziej neutralnym dodatkiem do garnituru. Jednak można wymienić go na muszkę, a do kieszonki marynarki włożyć poszetkę, która uzupełni strój. Dzięki temu będzie wyglądał gustownie i stylowo.

Dobranie dodatków do garnituru wymaga czasu i dokładnego przeanalizowania kolorystyki stroju. Zazwyczaj mężczyźni korzystają z pomocy partnerek, ekspedientek w sklepie lub kolegi, który potrafi dobrać dodatki.

Najlepsze stylizacje z krawatem

Krawaty różnią się od siebie grubością, wielkością, kolorem, typem wzoru oraz materiałem, z którego został wykonany. Najpopularniejsze są ciemne (czarne, granatowe) i gładkie krawaty, które stanowią idealne uzupełnienie do standardowych, również utrzymanych w ciemnej kolorystyce, garniturów. Kolorowe wzory oraz figury geometryczne na tym dodatku mogą podkreślić charakter faceta. Pasują na nieoficjalne przyjęcia oraz śluby. Tym bardziej, jeśli są połączone z błękitnym, siwym lub białym garniturem. Krawat powinien pasować grubością do połów marynarki. W ten sposób można optycznie wyszczuplić sylwetkę.

Kiedy mężczyzna może założyć muszkę do garnituru?

Wielu mężczyzn uważa, że muszka jest zbyt awangardowa i częściej decydują się na krawat. Jednak ten typ dodatku również pasuje do garnituru. Muszka najlepiej wygląda z koszulą z krytą listwą zapięciową oraz na koszuli wieczorowej z guzikami jubilerskimi. Warto również pamiętać, by wielkość muszki była adekwatna do sylwetki mężczyzny, który ją zakłada. Nie może być za duża lub odciągać uwagę od całego stroju. W sytuacjach oficjalnych do garnituru pasuje gładka muszka. Natomiast na bankiecie lub weselu sprawdzi się muszka we wzorki (np. drobne kropeczki).

Co to jest poszetka i do czego pasuje?

Poszetka to elegancka chusteczka, którą wkłada się do kieszeni umieszczonej w piersiowej części marynarki. Nadaje eleganckiej stylizacji luzu. Można ją łączyć zarówno z krawatem, jak i z muszką lub nosić oddzielnie. Tak jak w przypadku pozostałych dodatków, istnieją różne rodzaje ułożenia poszetki. Mogą mieć wzory lub być gładkie. Poszetki sprawdzają się jako dodatek do garnituru zarówno w sytuacji oficjalnej, półoficjalnej, jak i nieoficjalnej.

