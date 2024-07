Istnieją różne rodzaje krawatów (błyszczące lub matowe), które mogą być uszyte z różnego rodzaju materiału (lnu, wełny, jedwabiu). Dużo mężczyzn nie zwraca uwagi na szerokość, kolor oraz tworzywo, z którego został uszyty. Jednak dobrze dobrany krawat, który współgra z koszulą, pomaga wyszczuplić sylwetkę oraz dodaje charakteru.

Koszule z krawatem nie są przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn. Kobiety również noszą krawaty do różnych stylizacji, zarówno do pracy w biurze, jak i na półoficjalne spotkania, a także by uwieść partnera na romantycznym wieczorze.

Jak dobrać krawat do koszuli?

Krawat można dobrać do koszuli lub koszulę do krawata. Obie opcje są dopuszczalne, jednak mężczyźni częściej dobierają dodatki do stylizacji, ponieważ koszulę można nosić bez innych akcesoriów lub wymienić krawat na muszkę. Aby idealnie dobrać krawat, warto poradzić się ekspedientki w sklepie, osoby, która się na tym zna, lub skorzystać z koła barw. Dzięki wykorzystaniu koła, na którym są trzy grupy kolorów (monochromatyczne, pokrewne i uzupełniające) można dopasować nie tylko dodatki, ale również inne ubrania: garnitur czy sweter.

Stylizacje z krawatem do pracy oraz na spotkania półoficjalne

Do pracy w kancelarii prawnej lub agencji ubezpieczeniowej, gdzie wymagany jest oficjalny strój, najlepiej sprawdzają się ciemne (granatowe, fioletowe, ciemnozielone) oraz matowe krawaty, które idealnie pasują do białych koszul. Dobrze wyglądają również koszule w różnych odcieniach niebieskiego, ponieważ łatwiej jest do nich dobrać krawat. Na spotkaniach półoficjalnych (np. biznesowych) można założyć bladoróżową koszulę, z którą idealnie komponuje się krawat we wzory (paski poprzeczne, drobne kropki). Krawaty pasują również do koszul w kratę. Mogą mieć geometryczne wzory, jednak należy zachować ostrożność zarówno przy wyborze koloru, jak i wielkości oraz grubości dodatku.

Stylizacje z krawatem na ślub

Wybierając się na ślub, warto dopasować krawat do stroju osoby towarzyszącej. Można wybrać krawat błyszczący, który będzie kontrastował z gładką koszulą. Warto także poszaleć z kolorem oraz wzorem. Mężczyzna może również spróbować innego typu wiązania krawata np. węzeł windsorki, który wygląda bardzo efektownie.

