Backstage Flesz Fashion Night

Bielenda - arganowe trio z kwasem hialuronowym

Ostatnim krokiem dogłębnego nawilżenia skóry należy jest użycie przeznaczonego do pielęgnacji nocnej Bielenda Argan Face Oil. To prawdziwy eliksir młodości: już kilka kropli nałożonych na twarz, szyję oraz dekolt zapobiega powstawaniu zmarszczek i przynosi ulgę suchej skórze. Mikrosfery kwasy hialuronowego przenikają w głąb skóry, gdzie zwiększają swoją objętość i wypełniają zmarszczki od wewnątrz. Zapewnia to jej długotrwałe nawilżenie. Składniki aktywne zawarte w olejku odbudowują i regenerują naskórek, wygładzają go i wzmacniają. Stan skóry widocznie się poprawia, a uczucie suchości znika. Cena: ok. 26zł