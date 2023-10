Za nami kolejna, 11. już edycja Party Fashion Night, podczas której znowu partnerował nam Perwoll. Podobnie jak w ubiegłym roku i tym razem marka – znana ze swoich innowacyjnych rozwiązań – zaprosiła do współpracy jednego z najzdolniejszych projektantów mody w Polsce, Macieja Zienia. Efekt? Wyjątkowa kolekcja #Rethinkfashion, która umiejętnie połączyła wyrafinowaną elegancję, nowatorski design i trwałość. Ubrania, które pochodzą z wcześniejszych kolekcji, perełki znalezione w second handach oraz skrawki materiałów dostały tu nowe życie. W odświeżonej wersji prezentowały się jeszcze lepiej. Goście Party Fashion Night nie mieli co do tego żadnych wątpliwości!

Adrian Stykowski

Wspólny pokaz Perwoll x Maciej Zień wzbudził wiele emocji i wcale nas to nie dziwi. Kolekcja #Rethinkfashion jest nie tylko stylowa, ale także promuje wartości jak jakość ponad ilość, recykling ubrań, naprawy czy zakupy „z drugiej ręki”. Ubrania takie, jak te, które tworzy projektant, są ponadczasowe i zdolne przetrwać wiele sezonów. Jego wyrafinowane kroje, unikalne tkaniny i perfekcyjne detale są nie do podrobienia.

Adrian Stykowski

Świadoma, odpowiedzialna moda jest… w modzie!

Pokaz to hołd dla zrównoważonej mody, podobnie jak wieloletnia kampania Perwoll #Rethinkfashion. Marka inspiruje nas do podejmowania bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów modowych. Podczas Party Fashion Night 2023 w specjalnie wydzielonej strefie mogliśmy dowiedzieć się, jak dbać o ubrania, aby służyły nam jak najdłużej, zamiast co sezon wymieniać je na nowe. Produkty Perwoll skutecznie odnawiają włókna i odświeżają kolory. Nie tylko troszczą się więc o planetę, ale także o nasz portfel.

Chcemy zmieniać się na lepsze. Z najnowszych badań wynika, że nawet połowa* naszego społeczeństwa chętnie kupuje ubrania „z drugiej ręki”. Niestety reszta z nas jeszcze nie zrozumiała, jakie skutki ma produkcja fast fashion (można poczytać chociażby o tym, że na wysypiskach lądują rocznie dziesiątki ton ubrań!). Warto więc dobrze zastanawiać się na każdym nowym zakupem i wybierać ubrania szyte z tkanin dobrej jakości. Tkaniny naturalne, takie jak len, wełna czy lyocell bezpiecznie wypierzesz w Perwollu. Produkt wygładzi, wzmocni, a dodatkowo zwiększy elastyczność włókien. Warto też nauczyć się, jak przyszyć łatkę czy zacerować dziurę w bluzie lub spodniach. Dobrym pomysłem jest także wymienianie się ubraniami z przyjaciółkami, a na wielkie wyjścia – korzystanie z wypożyczalni ubrań.

Adrian Stykowski

Podczas Party Fashion Night 2023 w specjalnej strefie Perwoll goście mogli też zrobić sobie specjalne zdjęcia na tle ścianki z dżinsów (oczywiście to modele „z drugiej ręki”). Taka okazja szybko się nie powtórzy!

Nie zapominajmy, że ubrań możemy mieć wiele, ale planetę tylko jedną. Warto więc odrobinę zwolnić, zatrzymać się i zastanowić nam swoimi wyborami. Na szczęście marka Perwoll po raz kolejny udowodniła nam, że świadoma, odpowiedzialna moda Slow Fashion może być stylowa.

Adrian Stykowski

Czy na pewno potrzebujemy więcej?

* Accenture „Drugie życie ubrań”

